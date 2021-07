La Asociación Hablamos Español pide información sobre el patrocinio de una canción en gallego y critica la letra

La presidenta de la Asociación Hablamos Español, Gloria Lago, ha solicitado, amparándose en la legislación sobre transparencia de las administraciones públicas, información a la Diputación de Ourense sobre su patrocinio a una canción con videoclip, Non me toques o xe, interpretada por Antonio Luz, que según ella “es una vergonzosa burla a quienes usan correctamente los topónimos en español”. Además de solicitar la información para saber cómo se sufraga esta acción, Gloria Lago traslada al presidente de la diputación su crítica sobre la letra de la canción y censura que se hayan tomado del himno gallego precisamente “las estrofas que se refieren de una forma despreciativa e insultante a quienes no hablan gallego.” Le informa sobre lo que considera “el correcto uso de los topónimos y de la letra j que, curiosamente, en gallego se cambia por x cuando el topónimo contiene esta letra en español”. La carta finaliza con un apunte sobre “el uso incorrecto de formas verbales en gallego del estribillo de la canción”.