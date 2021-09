‘La casa de papel’, despedida

SERIES. Explosiva primero y ceremonial después. Así será la última temporada de La casa de papel, cuya primera parte llega a Netflix este Viernes, un estreno con el que comienza la despedida de una serie que ha cambiado el panorama de la ficción española y es una de las más vistas del mundo. “La serie nos ha ayudado a todos a ganar confianza en los proyectos que hacemos, a entender que también podemos hacer cosas que antes a lo mejor solo hacían los americanos”, cuenta a Efe la actriz Úrsula Corberó. La narradora de la historia de la banda de atracadores más famosa del mundo recuerda hoy la primera vez que leyó los guiones firmados por Álex Pina: “Cuando me dieron los primeros guiones, antes de empezar a rodar, yo decía “puede ser la bomba o ser una de esas cosas que no hemos hecho nunca, que no sabemos cómo se hace, un quiero y no puedo”. efe