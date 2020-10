La guía definitiva para invertir con brókers online

Son muchas las personas que, gracias a las nuevas tecnologías están descubriendo el broking online como una fórmula para obtener ingresos extra. Incluso hay personas que se han especializado en ello y están obteniendo pingües beneficios sin necesidad de invertir mucho tiempo en ello.

Pero, para poder desarrollar esta fórmula de ingresos es preciso seguir una serie de pasos antes de ponerse en marcha y obtenerlos. En este artículo te los detallamos paso a paso.

Paciencia, es un proceso

Para obtener ingresos a través del broking online, lo primero que deberás tener en cuenta es que es un proceso que debes seguir, por lo que te aconsejamos que sigas escrupulosamente todos los pasos.

Sólo llevando a cabo este proceso puedes conseguir lo que quieras: desde tener unos ingresos extra, hasta llegar a dedicarte a ello si es que te acaba buscando y abandonar ese trabajo que tal vez no te esté llenando profesional y personalmente.

Empieza por ahorrar

Si eres de los que estás cansado de tu trabajo, tenemos una mala noticia: deberás continuar con ello durante un tiempo. Esto es debido a que lo primero que deberás hacer es crear un ahorro de tus ingresos. Obviamente, vas a necesitar unas cantidades para invertir. No es recomendable que te líes a pedir préstamos, puesto que va a haber un tiempo en el que te vas a informar y formar sobre cómo funciona el broking online y qué fórmulas tienes para obtener beneficios de esos ahorros que ahora estás amasando.

Para ahorrar, tienes múltiples formas. La primera de todas es que destines un 10% de tus ingresos de manera inamovible al ahorro. No toques, para nada ese dinero. Además, puedes hacer un estudio de tus gastos para reducirlos y destinar todo lo reducido también al ahorro. Otra fórmula puede ser destinar una cantidad diaria fija al ahorro, por ejemplo, en una hucha.

Infórmate y fórmate

De manera paralela a este ahorro, empieza a informarte sobre el tema. El caso es que hay muchísimas maneras de invertir en los mercados. Unas fórmulas tienen más riesgo que otras, por lo que debes estudiar muy a fondo el tema.

Seguir blogs y canales de YouTube de expertos te va a ayudar a aprender muchísimo. Debes tener bien claro en qué vas invertir: criptomonedas, divisas, oro, acciones, materias primas... hay muchísimas opciones y debes encontrar la que mejor se adapte a tus objetivos.

Practica con demos

Es imprescindible que tengas claro esos objetivos, pero, por encima de todo, no pienses que te vas a hacer rico de la noche a la mañana. Invertir es una carrera de fondo y debes pensar a medio plazo mejor que a corto plazo. En el broking online los riesgos suelen pagarse muy caros, así que lo recomendable es que, si quieres correr riesgos, lo hagas con una parte de tu dinero, no con la totalidad.

Existe una manera de poner en funcionamiento todo lo que has aprendido sin correr riesgos, sin jugarte tu dinero. Se trata de las versiones demo que muchos operadores de trading online ofrecen. También hay fórmulas automatizadas que te dan un rendimiento en función del riesgo que quieres correr. Cuanto más riego corren tus inversiones, más beneficios puedes tener, pero también puedes perder. Ten muy claro esta premisa antes de hacer cualquier inversión.

Como escojo operador

Se supone que durante todo el proceso has podido ver todas las opciones de inversión que tienes y has decidido si vas a trabajar con acciones, con criptomonedas, o con cualquier otra opción de inversión que puedes tener, puesto que, como hemos dicho, las opciones son muy, pero que muy amplias.

Así, en base a lo que has establecido es obvio que deberás trabajar con el operador que te permita trabajar con el mercado que has escogido. La mejor manera de poder encontrar el mejor operador para tus metas es utilizar un comparador de brokers online, en donde puedes ver qué opciones tienen, sus ventajas y desventajas, etc.

Como te hemos dicho, algunos de ellos ofrecen simuladores que podrás aprovechar para ver cómo funcionan las inversiones de manera activa y real; poder probar estrategias que algún especialista te haya recomendado y si ello va o no con tu manera de operar en el mercado.

El paso final

Con todo esto, ya puedes poner a trabajar ese dinero que has conseguido ahorrar. Ten en cuenta que ahora sí te la juegas y que sólo unos pocos son los que se hacen ricos invirtiendo. La inversión es un camino de fondo y es probable que tengas que seguir trabajando durante un tiempo.

El hecho es que invertir no es un trabajo farragoso si estás en manos de un bróker fiable, algo que debes tener muy en cuenta. Así busca siempre referencias de esa plataforma para no tener sorpresas desagradables como perder todo lo invertido.