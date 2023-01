“La isla de las tentaciones 6” registra su peor audiencia en el estreno

Barcelona. Le siguen dando vueltas y vueltas al plato, pero parece ser que ya no es la locura para la audiencia. La isla de las tentaciones lanzó la noche del lunes su sexta temporada en Telecinco con un buen seguimiento. El reality show que con media España congelada trasladó a los espectadores hasta los calores del otro lado del charco firmó un 14,3% de cuota de pantalla con 1.583.000 espectadores y le arrebató el liderazgo a la serie turca Hermanos, que resistió en Antena 3 con un 14% de share y 1.525.000 fieles. No obstante, el programa que presenta Sandra Barneda firmó el peor estreno de su historia, perdiendo más de seis puntos respecto al de su quinta edición. Fuera de este duelo quedó La 1 con Viaje al centro de la tele, que tuvo que conformarse con el 7,5% y 1.002.000 espectadores. Por su parte, laSexta consiguió un aceptable 5,8% de share y 620.000 espectadores con Gran Torino, mientras que Cuatro se quedó con el 4,2% y 533.000 con The good doctor.

En La 1, el estreno de Ahora o nunca, el nuevo programa de Mónica López, con su miscelánea de reportajes –que si a Jerez de la Frontera a seguir la huella de Lola Flores en su centenario, que si unos callos a la madrileña con María Zurita...– mantuvo la audiencia que hacía en su franja Hablando claro, obteniendo un 6,3% de cuota de pantalla con 557.000 espectadores. En el mismo canal y ya por la tarde, el primer capítulo de la serie Poldark obtuvo un 7,5% y 710.000 tras el 9,2% y 933.000 de La promesa. Lo más destacado de esta franja volvió a ser Pasapalabra, que arrasó con su duelo de campeones tras alcanzar un 23,7% y 3.063.000 espectadores en Antena 3.

Volviendo a La isla de las tentaciones 6, el espacio ha llegado 22 días después de despedir la anterior edición y arrancó con la pregunta habitual: “¿Estáis con la persona correcta?”. Ahí empezaron los llantos de los protagonistas. Y es que esta temporada ha comenzado con todas las infidelidades expuestas desde antes del estreno.