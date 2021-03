La Justicia destruye la vida de las mujeres

Me llamo Elena Ramallo, soy madre, víctima de género y Dra. en Derecho, la justicia arbitraria y machista destruyó mi vida. Se vulneraron todos mis derechos como persona, como mujer y como madre y destruyeron mi vida familiar, personal y laboral. Me hicieron renunciar a todo. A pesar de ello, jamás he incumplido la ley.

1. El 8 de MARZO hace tres larguísimos años me arrancaron la custodia de mis hijas basándose en prejuicios de género aunque parezca increíble (“estaba nerviosa, no está bien anímicamente”, “vamos loca, sin prueba alguna”, y la segunda acusación “le da prioridad a su trabajo”).

NADIE ME APOYÓ. Las mentiras del feminismo y de las políticas pro-MUJER. Respuesta de todas ellas: No apoyamos causas individuales (lo hacen si son mediáticas); la vulneración de los derechos individuales es una vulneración de los colectivos.

2. ¿Dónde están las feministas, asociaciones de mujeres?

– Las Feministas con sus teorizaciones y lemas que nada solucionan a los problemas de las mujeres

– Las Asociaciones de Mujeres y de Víctimas respondieron que: no me apoyaban o ni respondieron porque cobran subvenciones públicas y les dan premios los políticos

3. ¿Dónde están las representantes políticas e instituciones de igualdad, mujer o violencia de género, gallegas o nacionales?

Todas representantes gallegas o nacionales, de las que puedo dar nombre y demostrar que saben de mi caso y de mis denuncias de que, de manera genérica se incumple la ley de igualdad y violencia de género, han hecho caso omiso. Es decir, todas ellas mienten y no les importa que se vulneren lo derechos de las mujeres, pero cobran por decir que lo hacen, y quiero que se sepa.

4. ¿Y los medios de comunicación?

Excepto uno, los medios gallegos no han publicado nada a lo largo de más de tres años a pesar de las noticias que aparecieron en medios nacionales e internacionales, alegando que no van a perder la publicidad institucional publicando mi tema.

Y en los medios nacionales hay dos posiciones; los de izquierda/pro-mujer, que sólo te publican si tu perfil es cercano a Podemos o similar, y el resto a los que los derechos de mujeres no les interesan.

5. ¿Por qué te juzga la sociedad?

Si a un hombre no le dan la custodia, no es un mal padre. Sí se la hurtan a una mujer, inmediatamente es una mala madre. El estigma cae sobre ella como una losa y la pregunta: ¿qué grave delito habrá cometido para que le quiten a sus hijos?

6. ¿Por qué la justicia es arbitraria y machista?

Un hombre puede manifestar ante un juez, sin prueba médica alguna, que una mujer es una histérica, una manipuladora, está nerviosa o es una loca o una enferma mental... A pesar de que la realidad muestre lo contrario y mientras la mujer con pruebas y testigos denuncia maltrato psicológico continuado. “No sabes quién soy, te vas a enterar, te van a quitar a las niñas porque estás loca, las niñas no quieren estar contigo, por las buenas o por las malas, te las voy a quitar”.

Resultado: al hombre lo creen a ella no.

El padre de mis hijas ha vulnerado todas las resoluciones judiciales, ha incumplido desde el primer día el régimen de vista durante más de tres años, la Justicia lo ha permitido, ni le ha aplicado apercibimiento. Por los mismos hechos a las mujeres les quitan las custodias o las mandan a la cárcel. Un ejemplo es María Salmerón.

¿Por qué un fiscal (no de familia) antes de comenzar un juicio, sin saber del caso, viendo que el padre ha vulnerado todas las resoluciones judiciales y sin oír a la madre, manifiesta: “Los incumplimientos de años del padre no se tienen en cuenta” y pide que NO le devuelva una custodia de sus hijas a la madre.

¿Por qué la Justicia permite que dos hijas estén sin contacto con su madre durante más de tres años, sin adoptar medida alguna, pese a las docenas de escritos presentados por quien las trajo al mundo mientras que los hombres maltratadores pueden ver a sus hijos?

El sistema falla y no le importa a nadie; nadie quiere escuchar las posibles soluciones.

7. ¿Qué me espera?

El TSXG y su presidente y la presidenta del Observatorio contra la violencia de género del CGPJ conocen mi caso, han abierto investigaciones por estos y otros hechos:

– El machismo que impera en las resoluciones judiciales. Hay jueces, de proceder punible, que hablaron de la causa de mis hijas en los medios y se remitieron los autos judiciales a los medios de comunicación con los datos de las menores. Con el fin de desprestigiarme, nada importó que hubiese dos niñas y que lo que se decía no se sustentase en prueba alguna.

– Hay jueces/fiscales que no aplican la Ley de Violencia de Género en Galicia.

– La Xunta de Galicia, como Gobierno y como Administración pública no cumple la Ley de Violencia de Género en el ámbito laboral. Sanciona y humilla a las víctimas con sostén de jueces/fiscales gallegos.

Todo lo expuesto está sustentado con pruebas que ambas instituciones judiciales tienen en su poder.

Pido medidas y un pronunciamiento de la vicepresidenta de Administraciones Públicas, Carmen Calvo, del ministro de Justicia, del TSXG y del CGPJ.