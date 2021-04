Miguel Carrero: “La más intensa manifestación de empatía solidaria es el acto médico”

Desde el momento en que se puso en marcha el plan Impulso Vinteún de dinamización de las actividades y proyectos de Asomega estaba claro que el Grupo PSN iba a destacarse pronto como uno de los baluartes del mismo. No en vano, la mutualidad que preside desde 1998 el compostelano Miguel Carrero se ha implicado en todas las propuestas que le ha planteado la asociación. Cabe recordar, por ejemplo, el ciclo de conferencias Medicina y Humanidades, la edición de Memorias de la COVID-19, proyecto también auspiciado por Asomega, o el I Encontro Mundial de Médicos Galegos, en el que PSN desempeñó un papel crucial.

Miguel Carrero es sin duda uno de los socios de Asomega que con más entusiasmo respalda las actividades de la entidad, la acompaña en su crecimiento y celebra sus propuestas.

PSN lleva tiempo colaborando de forma intensa con Asomega. ¿Es, por tanto, una evolución natural convertirse ahora en benefactor de la entidad?

Permítame una respuesta muy gallega: ¿PSN benefactora o beneficiaria? Sin duda, ambas. Asomega siempre despertó mi atención, simpatía y agradecimiento por su raíz de profundo sentimiento humanístico y solidario que no puede dejar indiferente a quien se identifica con esta forma de pensar y de sentir. Asomega comparte y se identifica con Previsión Sanitaria Nacional en valores y principios. Creo sinceramente que una estrecha colaboración beneficia y fortalece a ambas instituciones, o lo que es mas importante, refuerza nuestra aportación a la sociedad para hacer un mundo más leal, más justo y más solidario, en definitiva, más humano.

PSN tiene una larga historia y una conocida tradición de apoyar iniciativas de toda índole. ¿Qué ve en el proyecto de Asomega para decidirse a recorrer juntos el camino?

Un profundo sentimiento de galleguidad, de agradecimiento a haber nacido y tenido la suerte de poder impregnarse del profundo sentimiento humano que caracteriza a la Escuela Médica Compostelana, a la que nuestros queridos paisanos llamaban “A Fonte Limpa”. Es razón más que suficiente para recordar y perpetuar sentimientos tan especiales de auténtico reconocimiento y empatía popular con sus muy queridos doctores.

Hoy, en un mundo hedonista, materialista y excesivamente pragmático se hace necesario dar pinceladas de sentimientos y valores que contemplen la asistencia sanitaria como un verdadero acto de sublime humanidad. El acto médico es, sin duda, la más intensa manifestación de empatía solidaria, fruto de nuestra propia naturaleza humana. Asomega y PSN comparten y practican el fortalecimiento de la presencia y de la primacía de la consideración humana.

PSN ha propuesto a Asomega la organización del premio A fonte limpa. ¿Cuál es su motivación?

La pincelada que damos juntos Asomega y PSN con la creación del premio A fonte limpa está destinada a reconocer un valor esencial e imprescindible en la asistencia sanitaria: la humanización. El profundo sentimiento humano fue tal vez el primer eslabón que caracterizó a la Escuela Médica Compostelana en total dependencia y relación con el espíritu y la cultura milenarios del Camino de Santiago.

La defensa de la humanización de la asistencia sanitaria es una de las señas de identidad de Asomega. Como mutua aseguradora, ¿qué puede aportar PSN en este sentido?

Formación, divulgación, humanización es y ha sido esencia en PSN en los últimos 90 años, es y seguirá siendo en los próximos 90, 90 y 90...

La ayuda de PSN al proyecto de Asomega permitirá a esta desplegar más actividades de formación, divulgación, humanización, etcétera. ¿Cree suficiente el grado de implicación de las empresas del sector sanitario en la promoción de este tipo de iniciativas?

El grado de implicación de las empresas del sector sanitario siempre es suficiente y motivo de agradecimiento en la medida que es un acto de solidaridad. La solidaridad no se puede medir a través de grados materiales, nace de un noble sentimiento del alma y, como tal, es sublime. De la misma manera que no se puede entender la hoy tan extendida solidaridad obligada, solidaridad por decreto, burda suplantación de un noble y humano sentimiento, imposible de reproducir en corsés normativos que no sean otra cosa que el fruto de actos de autoritarismo, de dominio, con desprecio a la verdadera esencia y dimensión humana.

¿Cómo valora el proyecto Asomega Axuda, al que está previsto dedicar el 7 % de los fondos que obtenga la asociación a través de sus benefactores?

La solidaridad nace en lo más profundo y esencial de nuestra alma. Es un insustituible patrimonio de nuestra naturaleza humana, en ello radica la belleza de la solidaridad.