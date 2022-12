“La población no crece como para promover nueva construcción; habrá que centrarse en las reformas”

Ricardo Carramiñana es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos egresado de la Universidad Politécnica de Madrid, MBA por la EOI y Diplomado de Gerencia de Empresas por el IESE. Actualmente ofrece ponencias, imparte talleres y forma a alumnos en los ámbitos de la ingeniería civil y en la Metodología BIM. Ricardo fue además director general de Construcción de la empresa española de Obra Civil, SOGEOSA; y en sus primeros años de ejercicio profesional trabajó como jefe de Obra en las multinacionales ACS y OHL. Actualmente ofrece ponencias, imparte talleres, da conferencias y forma estudiantes en los ámbitos de la ingeniería civil, ya no sólo ferrocarriles sino también en aeropuertos o en la metodología BIM. Es experto en la aplicación de la eficiencia energética y sostenibilidad, en empresas de I+D fabricantes de productos y equipos destinados a la sostenibilidad. Ricardo también es fundador y director general de la Escuela Abierta de Desarrollo en Ingeniería y Construcción EADIC, una institución online de postgrados en ingeniería y arquitectura, especializada en la gestión de soluciones e-learning y metodología BIM con sede en España, Colombia, México y Perú.

Ricardo, ¿cómo decide pasar de ser ingeniero a formar a ingenieros?

Esto ocurrió fundamentalmente en mi época como director de una constructora española, en una época en la que yo era muy joven, tenia 30 años y el sector de la construcción estaba en auge, estaba en crecimiento y nosotros necesitábamos seleccionar bastantes perfiles de ingenieros, porque estábamos haciendo muchas obras y cada vez más grandes y complejas por lo que era necesario integrar talento en un momento en el que no era fácil, porque había mucho trabajo para todos. Por aquel entonces tendíamos a incorporar gente muy joven que había que ponerla a funcionar de una forma rápida para que fueran eficaces, porque con los estudios que traían de su Ingeniería Civil no se les preparaba para poder integrarse eficazmente en el engranaje de una empresa constructora en un proyecto real, se necesita bastante experiencia o una formación específica acelerada. Gracias a la experiencia acumulada en donde internamente empleé mucho tiempo en dirigir, seleccionar, incorporar a todos esos ingenieros jóvenes que entraban en la compañía y hacer formación interna para ellos, decidí emprender un proyecto propio, entendí que crear una institución que ofreciera una formación de calidad para perfiles ya formados como ingenieros, donde especializarlos y acercarlos a las necesidades de los proyectos reales y empresas reales, me parecía una apuesta muy interesante, pensando que había una necesidad sentida y además era algo en lo que creía y tenía cierta experiencia, además de que creía en la factibilidad de desarrollarse.

Háblenos de los primeros años de la institución, 2010 fue un año muy malo por la crisis que pasamos, pero aún así se decidió a emprender.

La verdad que fueron años muy complicados en la economía en general porque hubo una crisis enorme y que repercutió muy duro en el sector de la construcción. Durante esos años vi una oportunidad para España, que estaba teniendo un bajón enorme en su propio sector de la construcción, los profesionales del máximo nivel mundial que habían desarrollado las infraestructuras civiles mas importantes en el mundo, durante los últimos 10 años, podían tener tiempo de oportunidad para dedicarlo a formar a otros. Yo creía en una formación para muchos perfiles de ingeniería en España, profesionales que pudieran querer reciclarse, actualizarse y mejorar con un mercado en crisis, sin embargo esto no ocurrió. Fue mucho más importante la demanda que tuvimos de ingenieros en todos los países de Latinoamérica, países por crecer, talentos por aprender, profesionales por mejorar, un requerimiento mucho mayor que el visto en el mercado interno español.

¿Cómo se consigue que una empresa como EADIC haya conseguido en tan poco tiempo posicionarse como una de las escuelas referentes en el sector de la ingeniería y arquitectura?

El camino no ha sido fácil ya que como en todo que uno empieza se encuentran obstáculos, pero creo que primero teniendo muy claro el servicio que queríamos dar, que queríamos estandarizar, hacer escalable, hacer muy reconocible una Metodología para los ingenieros en la formación de continuidad, eso no existía. La formación de continuidad la impartían perfiles mas Senior que eran especialistas en algo muy concreto y de forma espontánea decidían impartirlo en alguna universidad, institución, pero no había realmente algo que aglutinara esa experticia de una forma organizada, con una Metodología clara. Considero que eso ayudó a que EADIC fuera una institución nueva, fresca, innovadora y reconocible en su manera de hacer las cosas.

Cuéntenos, ¿en qué consiste la metodología BIM? ¿Por qué es tan importante que los ingenieros se formen en ella? ¿Las empresas lo piden?

La Metología BIM es la innovación mas grande que se ha producido en la manera de trabajar de los arquitectos e ingenieros prácticamente en los últimos 40 años, es decir, en estos años se ha estado trabajando de una determinada manera, donde uno podía desarrollarse sabiendo muy bien que cosas aprender, como organizarse en el trabajo, como relacionarse con otros compañeros, así como con empresas o proveedores que aglutinan un equipo dentro de algún proyecto y BIM ha venido a revolucionar completamente la manera de trabajar. En principio, yo haría una similitud de este cambio con lo que supuso en la década de los 80, la entrada de los ordenadores en los despachos profesionales de los Ingenieros y Arquitectos. Este hecho cambió radicalmente la manera de dibujar o diseñar porque antes dibujaban en un papel físico y solo tenían una oportunidad de hacerlo bien, si cometían un error y este era grande, tenían que volver a empezar desde el principio, en cambio con los programas de CAD y ordenadores, el diseño cambio radicalmente y lo mismo paso con el programa de cálculo, que permite conocer las dimensiones de diversos elementos, hidráulicos, ingenieriles, de estructuras de todo tipo, y supuso que todos los ingenieros y arquitectos tuvieran que aprender el nuevo expertos del uso del computador eficazmente en su trabajo diario, en sus proyectos ya sean en ingeniería o en construcción. Con lo cual las personas más jóvenes tuvieron la oportunidad de familiarizarse con el ordenador de forma más natural. Sin embargo el perfil más senior, tuvo que hacer un esfuerzo más grande, un cambio de habito más importante y de paradigma. Simplificando que es BIM y cómo funciona, podría decir que es como cuando uno trabaja en un mismo documento colaborativo de Google DOCS, o cualquiera que esté en la nube en donde varias personas escriben en el mismo documento y pueden complementarlo, corregirlo o matizarlo, pudiendo estar las distintas personas en cualquier parte del mundo y en cualquier momento entrar y completar ese documento.

Si por ejemplo vemos un proyecto completo de ingeniería que lógicamente es mucho más complejo que un documento Word, pero trasladamos la idea mental a ese proyecto, eso simplificaría mucho lo que puede ser BIM, es decir, todos los agentes profesionales, diseñadores, calculistas, que colaboran durante mucho tiempo en la ejecución de un proyecto, lo van a hacer en un único lugar que esta en la nube, con lo cual todos podemos acceder en cualquier momento desde cualquier lugar y que además en este caso es en 3D, vamos a trabajar en 3 Dimensiones desde el primer momento, desde la propia planificación del diseño preliminar de cualquier proyecto arquitectónico en Infraestructura Civil, hasta su finalización se va hacer en 3d. Existe también una enorme base de datos que se va creando por todos los agentes en donde se encuentra un software especializado, que traduce esa base de datos en representaciones visuales, para que sean más confortable para el usuario y este pueda trabajar con ello. Pero realmente cuando se dibuja, por ejemplo, una línea que puede ser el extremo de una carretera o eje de la carretera, en el caso de BIM, el sistema informativo no localiza una línea, sino que realmente es una entidad propia con todas las características de esa carretera, las geométricas, las morfológicas, las resistentes, las económicas, en definitiva todos los datos. Por ejemplo del firme de una carretera donde se puede ver un diseño de una línea en un plano, para BIM es un objeto completo con todas las características que uno tiene que alimentar y crear.

¿Por qué es tan importante?

Por varias razones, porque evita la duplicidad y triplicidad de trabajos, solo se trabaja una vez sobre un mismo modelo, por lo que no hay que intercambiarse las partes aisladas del proyecto, o por ejemplo el proyecto que ha hecho el arquitecto y se lo pasa al calculista de estructuras, este último tiene que modificar algunos aspectos del diseño arquitectónico y devolvérselo al arquitecto para que lo vuelva a preparar. Esto ya no va a ocurrir con BIM, todo eso se va a ir modificando por todos los agentes en tiempo real y cuando todos los agentes tengan la experiencia necesaria de trabajo en BIM, nos daremos cuenta de que los proyectos se hacen en menor tiempo, habrá menos errores en su concepción, en su diseño y sobre todo en la ejecución real tanto del edifico como de la infraestructura civil, van a haber también muchos menos errores en campo de los que se efectúan hoy con la manera tradicional de hacer los proyectos. Además, va a conllevar que desde el momento en el que se hizo el proyecto el profesional va a tener toda la información para el mantenimiento correcto de la infraestructura durante toda su vida útil. También, los datos del proyecto son transparentes para todos los agentes, con lo cual no hay engaños entre unos y otros ya que no hay información parcializada, sino que va a ser una información transparente, lo cual hace que el sector se profesionalice y se evita malos hábitos que ya se cometían en el sector durante años atrás.

Es importante también, porque los países líderes de la industria de la construcción hace tiempo que se conjuraron para la implementación de BIM, en todos los proyectos tanto públicos como privados, por lo que, los países más punteros hace años que lo están haciendo, el resto de países lo esta implementado y en pocos años será imprescindible, ya que, la mayor parte de la industria de la arquitectura de la construcción del mundo va a estar trabajando con la metodología BIM. De esta manera un profesional cuanto antes se suba a la nueva manera de hacer las cosas, mejor posicionado estará para seguir siendo relevante en el mercado laboral que cada vez es más exigente.

Las empresas lo están pidiendo, grandes clientes institucionales están exigiendo BIM en sus proyectos, con lo cual los constructores deben llevarlo, las ingenierías o diseñadores de infraestructuras tienen que llevarlo, muchas empresas privadas que por ejemplo, promueven sus propios edificios y los venden a particulares incorporaron BIM hace mucho tiempo, porque lo vieron productivo y atractivo de cara al comprador final, al usuario de la vivienda, con lo cual la respuesta es sí, la empresa lo está necesitando, lo está usando y lo está pidiendo.

¿Cómo ha ido siendo la evolución de EADIC durante estos años? Háblenos de las sedes que tienen.

EADIC comenzó sus operaciones a principios del 2011 y ya en el año 2013 nos instalamos en Bogotá y Lima, al principio tímidamente con la constitución de la sociedad y prospección continua de clientes, y después poco a poco, abriendo oficinas físicas, haciendo un equipo propio en ambas localizaciones. Posteriormente abrimos empresa en México y actualmente tenemos operaciones muy continuas en Ecuador y Republica Dominicana.

Las sedes nos permiten una cercanía absoluta con los que han sido nuestros clientes que están en Latinoamérica, hasta la fecha. Y ya no es una cercanía física, es una cercanía horaria, porque la mayoría de los países tiene una diferencia horaria de 7 horas con España y lo que queremos es estar la mayor parte de su tiempo operativo, con lo cual desde España y Latinoamérica abarcamos una jornada muy larga donde podemos atendertanto a los clientes americanos como a los europeos las 24 horas del día.

¿Cómo ha afectado la pandemia a los profesionales del sector?

Yo creo que en el sector de la Ingeniería y Construcción en las operaciones, no afectó demasiado, ha sido mas bien un cambio cultural que la pandemia nos forzó a trabajar en internet de manera deslocalizada, y que los equipos que antes sentían la necesidad u obligación de reunirse en el mismo espacio físico para estar perfectamente coordinados, se dieron cuenta de que podían estar igual de coordinados cada uno en un lugar diferente, ello supuso un abanico de posibilidades mucho mayor de creación equipos de trabajo, esto abrió posibilidades competitivas enormes, creo que nos obliga a los profesionales a trabajar como mínimo en un segundo idioma, para poder relacionarnos con profesionales de otros países, hacer equipos con ellos, ya sean proveedores, clientes o compañeros de trabajo en proyectos de empresas. También la pandemia ha acercado a muchos profesionales a la formación online y aquellos que eran más reticentes a consumirlo les ha hecho entender que, aunque no haya pandemia la formación online es igualmente válida, o mucho mejor en algunas condiciones, que la formación presencial.

Vamos a hablar sobre esa semana tan especial que ha llevado a cabo EADIC. ¿Cómo surge la idea, cómo se lleva a cabo y qué quieren conseguir con esto?

La idea forma parte de un proyecto de formación mucho más grande y ambicioso que viene a complementar lo que es nuestro máster técnico o tecnológico online, que hemos venido impartiendo los últimos años. Esta idea la llamamos Unlimited Boost Capítulo I Madrid. Y digo capítulos porque los próximos los tendremos en Milán y en Dubái. Es un reto que EADIC tiene ganas de llevarlo a cabo. El profesional de hoy necesita, aparte de una mejora y especialización en áreas tecnológicas concretas, una mayor formación en habilidades directivas, de autogestión, de gestión de equipos, de autoconocimiento, y en una dimensión internacional acelerada en gran parte por la pandemia, como hablaba anteriormente , ya sea para relacionarse en proyectos con compañeros, con proveedores, con clientes internacionales y de forma interna, de manera natural y continua, y ese es el horizonte que vamos a tener de aquí a los próximos años en todo el ámbito de la Construcción Industrial, el ámbito ingenieril a nivel mundial, equipos absolutamente multidisciplinares y deslocalizados, con lo cual hemos entendido que la dimensión internacional hay que potenciarla en nuestros estudiantes y parte de ese proyecto formativo que les presentamos a los estudiantes son semanas internacionales de inmersión académico-profesional, donde pueden tener talleres, seminarios muy específicos, contacto con empresas, contacto con profesionales, con compañeros de todos los países, con nosotros, con los propios profesionales de la institución educativa y también Arquitectónico, Cultural y Gastronómico en estos países en los cuales se van a producir estas semanas internacionales como ha sido la de Madrid.

¿Qué opinión les han ido trasladando los alumnos? Han conseguido que personas de distintos países se junten, convivan y compartan experiencias.

La experiencia ha sido fantástica, ha sido una semana, creo, para la mayoría de ellos inolvidable, pienso que va a ser una experiencia para toda la vida de conocimiento de un país, de una ciudad que en todos los países de Latinoamérica resulta súper atractivo, como es Madrid. El tener la oportunidad de conocer a otros ingenieros e ingenieras, arquitectos y arquitectas que han hecho master como ellos, de otros 28 países diferentes, cada uno con su situación, su realidad, pero todos igualmente ambiciosos con su propio desarrollo profesional. Creo que le da unas posibilidades a futuro de contacto permanente con todos estos nuevos profesionales, con los que van a tejer una red desde ya, pues yo creo que ellos han sido conscientes del peso tan grande que tiene esta experiencia en su motivación, en su apertura de mente y en su desarrollo profesional. Esta experiencia ha ido mucho más allá que un mero viaje de una semana a Madrid.

¿Cómo ve la evolución de los profesionales en la actualidad?

Yo creo que hay conceptos que ya están absolutamente superados, porque hablar de ellos ya no es una novedad, como el hecho de que un profesional hoy es consciente de que tiene que seguir formándose para toda la vida. De que su licenciatura o ingeniería, una vez culminado, es el primer paso y que tiene que ser un profesional que debe estar a la última de forma permanente en el ejercicio de su profesión, ya que, el mercado va a penalizar duramente a aquellos profesionales que no se actualicen, que no estén al día, en la actualidad el mercado va a ser muy exigente y son conscientes que en un futuro las profesiones van a cambiar radicalmente, se estima que el 50 % de ellas en los próximos 10 años posiblemente desaparezcan, un profesional tiene en su mano la posibilidad de ser protagonista en ese escenario mucho más competitivo, donde probablemente las maquinas, los robots y la inteligencia artificial van a suplir el trabajo de millones de personas que no van a trabajar en jornadas de 8 horas.

¿Cómo consigue EADIC formar a estos profesionales del sector, qué herramientas emplean?

Con una Metodología online propia muy contrastada, muy desarrollada y en mejora continua nos permite formar con contenidos de calidad y con un proceso óptimo, a muchos profesionales al mismo tiempo y en distintos lugares del mundo. Escalar la formación de calidad siempre ha estado en nuestra estrategia. EADIC utiliza las ultimas herramientas tecnológicas que hay en el sector que están disponibles, pero combinándolas de una forma única, probando y poniendo a disposición de nuestra Metodología las ultimas herramientas que llegan. Nosotros desde 2011 utilizábamos de manera continua en nuestras formaciones la videoconferencia, que ahora parece que muchos la han descubierto en la pandemia.

¿Cómo ve el futuro de la construcción en España?

El futuro de la construcción yo creo que va a depender en gran medida de la demanda interna, es decir, de ese volumen de población que necesite por ejemplo una nueva casa o reformar la suya, con lo cual no es previsible un aumento de población como ha habido en los últimos 15 años en España, que sólo por ese factor fomenta un incremento de la construcción de viviendas. Ese incremento tan grande de la población no es previsible que se produzca en los próximos años, por lo tanto no se estima un gran incremento de la construcción. La parte en la que sí preveo un incremento de la construcción es en la parte de mejora, rehabilitación de reforma existente y eso si que puede ser un tirón en los próximos años. Respecto a las infraestructuras también preveo un impulso del mantenimiento de las construcciones existentes, ya que España se encuentra en unos altos estándares de calidad de infraestructuras de transporte y tampoco parece previsible en los últimos años altas inversiones en nuevas infraestructuras en este sector, pero si van a demandar el mantenimiento de las existentes. En una tercera dimensión referida a la industria de construcción española que es el conjunto de compañías que trabajan con desarrollo de estas infraestructuras, si prevemos un incremento que es muy fuerte en estos momentos, es uno de los productos o servicios más exportados por España y con mejor visión en el exterior de nuestra competitividad. Las multinacionales españolas y sus proveedores más importantes han incrementado su presencia en grandes proyectos exteriores mucho en los últimos 10 - 15 años, y ese impulso de incremento o de gran presencia exterior si que lo veo con mucha energía, con lo cual los propios profesionales españoles que no encontrarán acomodo en las actividades de construcción internas dentro de España, podrán desempeñarlo en las empresas españolas del exterior.

¿Qué perfil profesional caracteriza actualmente a los estudiantes de EADIC?

Los estudiantes de EADIC son ingenieros e ingenieras, arquitectos o arquitectas en ejercicio actual de su profesión y que se encuentran entre los 24 años y 65 años, con una edad media de 37 años, con una experiencia media profesional de 12 años aproximadamente. En términos de porcentajes solemos tener un 7% español y un 93% de diversos países de habla hispana y también de habla inglesa promovidos por nuestros masters en inglés.

¿Consideras que la capacitación de ingenieros debe evolucionar y adaptarse a las nuevas necesidades del mercado?

EADIC comenzó con la impartición de cursos y programas, máster especializados en la actualización técnica y tecnología de los ingenieros, en distintas especialidades y que en los últimos años ha evolucionado a complementar el crecimiento del ingeniero con el desarrollo de sus habilidades directivas, gestión de equipos, gestión de proyectos y áreas de la empresa, también en autoconocimiento, liderazgo. Buscamos apoyarlos en el desarrollo de una experiencia y enfoque profesional internacional, con semanas presenciales intensivas en Europa y Oriente Medio.