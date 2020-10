La Seminci despega con “Puppy love” y “Sweet thing”

Manuel García Solano. Valladolid. Si Isabel Coixet asumió el protagonismo en la jornada inaugural con su último largometraje, “Nieva en Benidorm”, en el que hay un guiño a Galicia con frases incluso en gallego cuando el protagonista del film acude a una comisaría de la ciudad alicantina, ayer dio el relevo a dos interesantes películas de Norteamérica. Una, canadiense, “Puppy love”, y la otra, estadounidense, “Sweet thing”. Completa la terna de películas de la Sección Oficial programadas hasta ahora “Persian lessons” (“El profesor de persa”).

“Puppy love”, film en el que la música tiene mucho protagonismo, es la ópera prima del director Michael Maxxins, con experiencia previa en la realización de videoclips musicales, que estuvo en esta segunda jornada del festival en Valladolid acompañado de la protagonista femenina de la cinta, Paz de la Huerta, actriz con orígenes españoles, ya que su padre es el duque de Mandas y Villanueva, Grande de España. Con secundarios de lujo como Rosanna Arquette y Michael Madsen, esta producción canadiense narra la vida de Morgan, inspirada en la vida de un primo del directo, un joven que se enamora de una prostituta a la que interpreta De la Huerta, que consideró el rodaje como “una especie de bendición de Dios y una experiencia muy orgánica”.

También deambula por otros temas escabrosos, la violencia doméstica y su influencia en la delincuencia juvenil, la cinta “Sweet thing”, dirigida por el ya consolidado Alexandre Rockwell. Realizada en blanco y negro, aunque con algunas secuencias rodadas en color, recoge las dificultades de dos hermanos adolescentes para salir adelante en el seno de una familia desestructurada. Son los dos hijos del propio Rockwell, Lana y Nico, los que encarnan a los protagonistas de un film que ha recogido numerosas distinciones en festivales, desde Berlín a Nueva York pasando por Tribeca.

El director de “Casa de arena y niebla”, el cineasta ucraniano Vadim Perelman, es el responsable de “Persian Lessons” (“El profesor de persa), ambientada en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Basada en hechos reales, la película, una coproducción entre Alemania, Bielorrusia y Rusia, está protagonizada por el actor argentino Nahuel Pérez Biscayart.

Otros puntos de interés de la jornada dominical fueron el pase de “The best is yet to come” en la sección Punto de Encuentro, donde también se proyectaron “Eeb Allay OOO!” y “Mogul Mowgli”. En “Tiempo de Historia” hubo protagonismo argentino con “Caperucita roja”, para viajar de Baviera a San Francisco con “Walchensee forever” y para revivir en “Palabras para un fin del mundo” el enfrentamiento de Unamuno y Millán-Astray en el paraninfo de la Universidad de Salamanca en plena Guerra Civil.