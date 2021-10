La Seminci más gallega baja el telón con el triunfo para ‘Last film show’, de la India

Tocó a su fin la 66 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), en la que tuvo un destacado protagonismo el audiovisual gallego. Tres largometrajes, todos ellos en estreno mundial, y otros dos cortometrajes, que dejaron muchas alabanzas, aunque sin reconocimiento en el palmarés, si bien es cierto que algunos de ellos no figuraban en las secciones competitivas del certamen.

A virxe roja, de Marcos Nine, fue una de las obras que se pudo ver por primera vez en Valladolid. El director arousano, que se puso por primera vez tras la cámara con el corto Mártires y cuyo último largo había sido A viaxe de Leslie, asistió a uno de los pases de la cinta, englobada en el apartado Doc. España.

En la misma sección también se produjo la presentación de Escribir lo imposible, una obra del realizador italiano Simone G. Saibane, aunque afincado en Ourense, donde ha puesto en marcha la productora Noveolas.

Escribir lo imposible narra la historia del proceso de creación del periodista y escritor Juan Tallón de su libro Rewind. Durante tres años Saibane filmó al novelista ourensano en su día a día y en su trabajo profesional para dar forma a la obra que publicó Anagrama el pasado año.

En el apartado de Proyecciones especiales, compartiendo espacio con películas como Rerservoir dogs o los pases de varias obras sobre The Beatles, se estrenó A Cero.5, documental dirigido por Gonzalo Suárez Garayo.

El realizador vigués, que sufrió en 2006 un accidente que le dejó en silla de ruedas, se estrena en el documental con un proyecto autobiográfico que ha gestado durante los quince años transcurridos desde el percance que cambió su vida. En A Cero.5 se plasma su proceso de rehabilitación y su incorporación al equipo de baloncesto en silla de ruedas Amfiv. Suárez espera que pueda llegar a las salas de cine en 2022.

Coincidiendo con su presencia en la Seminci, en concreto en el apartado Spanish Cinema, el cortometraje A comuñón da miña prima Andrea fue preseleccionado para competir en la XXXVI edición de los premios Goya en la categoría documental. El pontevedrés Brendán Cerviño no solo dirige el corto, sino que se ha encargado del guion, la fotografía y el montaje.

También en la sección Spanish Cinema se pudo ver otro corto con presencia gallega: Lanbroa. La santiaguesa Paula Iglesias, que fue candidata al Goya en la pasada edición en el apartado de mejor cortometraje documental con Solo son peces, repite en la dirección junto a Ana Serna, con quien ya había trabajado en el corto anterior sobre una piscifactoría en el Sahara Occidental. Para Lanbroa han contado con una tercera autora, Maialen Oleaga, también coguionista junto a Serna y Paula Iglesias.

En lo que al palmarés se refiere, la película, con ecos de Cinema paradiso y Los Goonies, Last film show, del director indio Pan Nalin, logró la Espiga de Oro.

La comedia española Seis días corrientes, de Neus Ballús, obtuvo la Espiga de Plata, además del Premio del Público en esta 66 edición.

También fue premiada la suiza La mif, con el José Salcedo al mejor montaje, además de una mención especial del jurado internacional, y su realizador, Fred Baillif, el galardón al mejor director.

En cuanto a los premios de interpretación, el de mejor actriz recayó en la intérprete kosovar Ylka Gashi, por su papel en Hive (La colmena) y el de mejor actor en el ruso Yuriy Borisov por su actuación en Compartment N. 6.

La pareja formada por Behtash Sanaeeha y Maryam Moghaddam, artífices de Ballad of a white cow (El perdón), fue reconocida con el premio a mejor nuevo director.

Akiko Ashizawa ganó el de mejor fotografía por su trabajo en Venegeance is mine, all others pay cash, dirigida por Edwin, y Paul Schrader se quedó el premio al mejor guion por The card counter.

La peor persona en el mundo, del noruego Joachim Trier, alcanzó tres premios: el Fipresci de la crítica internacional, el de la juventud y el Blogos de Oro.