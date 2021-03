La serie de Rociíto y la afición nacional al cotilleo

Me había prometido a mí misma no hacerlo, pero no puedo evitarlo. Hoy voy a hablar de la Operación Rociíto, el circo mediático que se ha montado en torno a Rocío Carrasco, la hija de la más grande, que por lo visto y supuestamente ha estado un año cocinando a fuego lento su venganza entre los despachos de una productora, el plató de una cadena y las paredes de su casa. En mi opinión, hacerlo así, a destiempo, sin opción a réplica, ante una cámara y con dinero por medio le quita bastante credibilidad. No a la historia en sí que cuenta, que ahí no entro ni salgo, y allá cada uno que saque sus propias conclusiones de lo que oye, sino a todo lo que la envuelve.

Teniendo en cuenta que lo que relata pasó (presumiblemente) hace tropecientos años, que tiene pareja y nueva vida desde hace casi otros tantos, que sus hijos llevan tiempo siendo mayores de edad y en disposición de sentarse con ella a hablar y escuchar (algo que por cierto le ha pedido su hija públicamente y desecha en lágrimas sin obtener respuesta) y que a todos los efectos se ha librado de su ex, al que solo ha tenido que ver en los juzgados a golpe de demanda, a mí esta historia, a la que no le faltan sospechosos espacios en blanco, me parece que está más resesa que una barra de pan de siete días.

Por no hablar de su versión de madre abnegada, porque a los primeros a los que a mi juicio les falta el respeto y con los que no tiene ni una pizca de consideración ni amor haciendo público todo esto, es precisamente con sus hijos. Pero se ve que lo de quedar para hablar sin cámaras, en privado y sin cash por medio, no se lleva mucho en estos tiempos.

Si yo fuese su pareja le hubiese dicho ya hace tiempo que era hora de pasar página de una vez por todas e intentar ser feliz. Si fuese una buena amiga, le diría que en qué pensaba dejando ir entonces a sus hijos con alguien tan dañino. Y al que inventó el título de la serie documental (que por cierto, llamarla documental personalmente me chirría un rato largo), que ole el momentazo de inspiración que tuvo al bautizarla, porque a mí que me perdonen, pero Rocío. Contar la verdad para seguir viva tiene un punto melodramático de culebrón venezolano que no invita a pensar que lo que cuentan es, precisamente, una verdad como un templo, sino más bien un titular de telenovela en toda regla.

Y EN MEDIO DE TODO ESTE ‘TSUNAMI’ MEDIÁTICO los tertulianos de las cadenas cambiando de bando sin apenas cuestionarse nada, el ex despedido fulminantemente por Telecinco, la ministra Irene Montero pronunciándose a primera hora y los políticos de turno a segunda y a tercera (non coment), y la toda Spain dándole a la docuserie en cuestión un 33,3% de audiencia (3.754.000 espectadores) para convertirlo en el tercer programa más visto en lo que va de año. Por detrás, atención, de la Lotería del Niño y la prórroga del partido de Copa del Rey Barcelona-Sevilla, que también da para hacer unas cuantas reflexiones aparte, así lo digo, si tomamos la televisión que vemos como reflejo de lo que somos.

Llegados a este punto, confieso que se me ha pasado por la cabeza en algún momento que los famosos deberían pedir una compensación al Gobierno por los servicios prestados.

Donde esté una herencia envenenada de la Pantoja, una preocupación por el color de la piel del hijo de Harry y Megan o los supuestos malos tratos a Rociito que se quiten de nuestra cabeza la falta de vacunas, el incremento de incidencia del coronavirus, las mociones de censura o las supuestas cajas B de los partidos políticos. Porque lo que nos va un drama ajeno y el cotilleo no está en los escritos.