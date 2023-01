La vida del actor Johnny Depp, entre el icono y la polémica

En los últimos años y seguro que a su pesar Johnny Depp ha acaparado demasiados titulares por su mediático juicio contra su exmujer, Amber Heard. Los trapos sucios de la pareja de actores que afloraron en toda su crudeza en el estrado, retransmitidos casi en directo, dieron mucha carnaza para llenar programas de televisión, diarios y revistas y para revolver las redes sociales a costa de una relación demasiado tóxica.

Hollywood, que tuvo en él un filón, le daba la espalda después de que afloraran las acusaciones de violencia doméstica vertidas por su exmujer, que el jurado, no lo olvidemos, acabó considerando difamación. Pero el actor y también músico ocasional nunca ha tenido una carrera corriente. Ha sido un rara avis en esa industria, tal y como muestra El cuento de Johnny Depp, documental de 50 minutos de la cadena ARTE dirigido por Régis Brochier sobre su trayectoria que estrena hoy Movistar Plus+.

El trabajo indiga en la personalidad de Depp, que ya tiene 59 años, a través de sus personajes y reflexiona sobre si son de alguna manera un reflejo de su identidad, ya que muchas veces ha reconocido que se ha sentido identificado con ellos. Han sido un centenar los títulos en los que ha participado.

Al histriónico Jack Sparrow de Piratas del Caribe siempre le han interesado los papeles de antihéroes, inconformistas, bichos raros y marginados, que resaltaban los espejismos del sueño americano. Como su inolvidable Eduardo Manostijeras, que solo pronunciaba 162 palabras a lo largo de la recordada película de Tim Burton pero que tanto expresaba a través de su mirada. O el chico de la América profunda de ¿A quién ama Gilbert Grape?. O el rebelde de Cry baby, el primer personaje con el que se sintió libre por primera vez.

VENDEDOR de teléfonos. Su salto a la fama lo vivió gracias a la televisión, con la serie Nuevos policías, una ficción por la que nunca demostró demasiado apego. Consideraba que lo había convertido en un producto de Hollywood en el que no se veía reflejado alguien como él, que se mudó a Los Ángeles desde Florida con la idea de triunfar como rockero junto a su banda, The Kids. El reencuentro con una amiga de la infancia que trabajaba como maquilladora de películas y con la que llegó a casarse fue providencial para su futuro, ya que lo puso en contacto con la industria cinematográfica.

Fue su amigo Nicolas Cage –otro histriónico de cuidado– quien hizo el resto, ya que le recomendó a su agente y con él se fraguó su debut en la gran pantalla en 1984, con un pequeño papel en Pesadilla en Elm Street. Atrás quedaban sus trabajos como mecánico, poniendo gasolina y como vendedor por teléfono, mientras que en su currículo sumaba títulos como Ed Wood, Benny & Joon, Don Juan de Marco, Donnie Brasco y Miedo y asco en Las Vegas, un papel etílico y desgarrado con el que ganó reputación entre la profesión aunque la taquilla no acompañara. «He tenido 20 años de fracasos en taquilla», comenta en una de las múltiples entrevistas de archivo con el actor que vertebran el documental.

Hasta que la cosa cambió con las nominaciones al Oscar por Charlie y la fábrica de chocolate y Descubriendo Nunca Jamás y el éxito de Sleepy Hollow y Piratas del Caribe. Muchos se sorprendieron de que aceptara participar en una superproducción de Disney y algunos productores se pusieron nerviosos cuando vieron por primera a su excéntrico capitán Jack Sparrow. Pero el personaje caló hondo entre el público y, durante 14 años, se transformó en un icono que, además, le convirtió en uno de los actores mejor pagados, por encima de los 20 millones de dólares por entrega. De hecho, la serie de películas de Disney ha recaudado más de 4.500 millones de dólares alrededor del mundo, de los cuales el actor ha ganado alrededor de 300 millones entre salario y extras. Aunque películas como Sombras tenebrosas, El llanero solitario y Mortdecai fueran un fracaso.

EXCESOS. El documental El cuento de Johnny Depp aborda también sus adicciones, sus arrestos por actos vandálicos y, cómo no, su tormentosa relación con la actriz Amber Heard, cuyo último capítulo ha sido el juicio que sacó a la luz los excesos de uno de los mejores actores de su generación.

Johnny Depp y Amber Heard llegaron finalmente a un acuerdo para no tener que volver a pasar por los juzgados. Es ella quien indemnizó al actor con una suma de un millón de dólares. La noticia fue revelada por los abogados de Johnny, quienes aseguran que el dinero irá destinado a una asociación benéfica.

Recientemente, durante la visita del director Tim Burton a España, donde presentó la exposición Tim Burton. El laberinto, al director le preguntaron por una posible nueva colaboración con Johnny Depp, mostrándose a favor y señalando que no se había producido aún porque el actor se había convertido en un «rockstar».

«Si fuera el proyecto correcto, seguro... Creo que me pasa con cualquiera. Simplemente nunca trabajo con nadie, ni siquiera con mis amigos, como si fuera una fiesta, siempre me gusta intentarlo con él o con cualquiera preguntándome: ¿Cuál es su papel? Y entonces, ¿es lo correcto? ¿Es el personaje correcto? Tomo las decisiones sobre esa base y no sobre otras». Burton y Depp han trabajado juntos hasta en nueve ocasiones, con la aparición del intérprete en Eduardo Mano stijeras (1990), Ed Wood (1994), Sleepy Hollow (1999), Charlie y la fábrica de chocolate (2005), La novia cadáver (2005), Sweeney Todd (2007), Alicia en el país de las maravillas (2010), Sombras tenebrosas (2012) y Alicia a través del espejo (2016).