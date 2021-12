“La vida es como una noria: estás de repente arriba, pero de pronto abajo”

Encantado de hablar contigo, Carlos. No es habitual que a un periodista le faciliten directamente el teléfono personal del artista... Normalmente, hay filtros de por medio...

La verdad es que sí. Lo que pasa es que yo les dije: dejaos de filtros y que me llame directamente (carcajadas).

Regresáis a los escenarios después de los momentos más duros la pandemia con vuestros grandes temas y un concierto de Navidad...

Es un placer volver después de la pandemia y, además, con un show muy especial. Vamos a hacer un repertorio con canciones sobre todo de Navidad, acompañados de una orquesta fantástica, formada por 20 músicos; y va a ser un show muy cercano al público. Cantaremos desde Blanca Navidad a Noche de Paz... todos los temas conocidos de Navidad; y también incluiremos alguna canción del repertorio de Il Divo. Pero básicamente es un concierto de Navidad, dos días antes del atracón de la Nochebuena. Luego seguro que no cabemos en el traje.

En la pandemia habéis estado muy activos en la redes sociales, ¿cómo fue para Il Divo el confinamiento?

Fue muy distinto, lo único que pudimos hacer fue en Los Ángeles y fue muy raro cantar un show completo sin público. Nos faltaba el calor y el aplauso del público. Eso te afecta, evidentemente. Hemos tratado de estar súper activos en Facebook e Instagram, pero nos faltaba ese aplauso que es tan necesario cuando estás en el escenario. La verdad es que volvemos con muchísimas ganas. Ahora empezamos la gira en España, después vamos a Inglaterra, Portugal y acabamos el año en A Coruña. El año que viene tenemos ya ciento cuarenta shows firmados con los que pasaremos por Estados Unidos, Japón, Latino América, por todo Europa, hasta diciembre de 2022.

Fue difícil no poder subir a un escenario, me imagino...

Estar dos años sin poder actuar delante del público ha sido un tanto difícil; la verdad es que ahora lo que se nos presenta es como un regalo. Parece que ahora la veda se ha abierto, aunque con las mascarillas y todas las medidas de prevención; pero bueno, al menos nos permiten que la música vuelva a estar con el público, que creo que es esencial.

Después de tantos años, ¿cuál es la clave de éxito de Il Divo?

El éxito viene de cuando el señor Simon Cowell, que fue el creador del grupo, se inventó una historia como la de Frank Sinatra. Yo lo que sé es que ese look, con los trajes de Armani, y luego cantando canciones pop con un rollo medio lírico... Ese es el éxito. Comenzamos los temas pop y luego soltamos todo el chorro de voz lírico. La verdad es que es una cosa única. Evidentemente, esta idea le surgió cuando vio uno de los conciertos de Los Tres Tenores. Él dijo: tenemos que hacer esto con gente más joven y con un look muy americano, pero que a su vez sea latino. La verdad es que casi siempre cantamos más español y esto es porque a los ingleses el español lírico les suena más dulce. Además, yo creo que también ha sido muy importante estar muy cerca del público.

Me imagino que en 18 años algún roce entre vosotros habría, ¿no?

Al principio fue un poco complicado. Date cuenta de que cada cantante venía de hacer su carrera en solitario, y de repente nos juntan... Hubo muchísimos roces. Hasta el punto que después de seis años se paró Il Divo durante un año porque la relación no era maravillosa. Claro, estábamos juntos 17 horas todos los días. De aquella hacíamos promoción, cantábamos giras, estábamos muy cansados. Pero bueno, luego me divorcié yo, se casaron todos ellos... Ahora soy el único divorciado, aunque me llevo fantásticamente con mi exmujer y de vez en cuando también hacemos algún show juntos. Con ellos... Somos como hermanos después de 18 años. Sinceramente, no pensábamos que esto iba a llegar tan lejos, con 40 millones de discos vendidos; y luego haber cantado con grandes artistas y para todos los políticos, desde Gorbachov a George Bush, pasando por Obama. Para todos, menos para Trump. A ese le hemos dicho que no, fíjate.

¿Y habéis cantado con Plácido Domingo, el gran tenor español?

Pues fíjate que no. No se terció. Se pensó en hacer algo pero nunca se consiguió cuadrar una fecha. Ojalá se pueda hacer antes de que pase más tiempo, porque el tiempo pasa para todos.

Acabáis de presentar un nuevo disco, y muy diferente...

Lo que hemos hecho es un disco con el concepto el de la Motown, con temas muy diferentes a lo habitual. Nadie pensaba que Il Divo de repente pudiese hacer canciones así... La verdad es que no tenemos fronteras, que nos echen lo que sea. Hemos hecho discos de muchos conceptos; primero musicales en inglés, que fueron una mezcla de todo, discos latinos... y este último que hemos hecho de la Motown, y con el que vamos a hacer la gira a partir de enero.

Coordinar cuatro voces en directo no debe ser sencillo, ¿es fácil desafinar sobre el escenario?

Tenemos muchos ensayos. A ver, puede haber un desafine porque, obviamente, si alguien no se encuentra bien de voz ... Lo bueno que tenemos es que como nos entendemos tan bien, de repente, si alguien no puede dar la nota aguda mira a su compañero y... Oye, hazlo tú que yo no llego. Es lo que tiene cuando somos cuatro personas. Pero desafine, sinceramente, como somos cuatro profesionales que ensayamos mucho...

¿Qué concepto tiene Il Divo de Galicia? Siempre venís a A Coruña, ¿cuándo os pasaréis por Santiago?

Es verdad, oye. Pues tendremos que hacer el Camino de Santiago todos juntos para que mis colegas conozcan Santiago.

Hay que ponerse ya...

(carcajadas) Sí, pero viene el frío. Yo lo conozco, obviamente, porque ando mucho por ahí, tengo muchos amigos. A mí me encanta y la verdad es que cuando vamos ahí mis colegas siempre dicen: ¡Qué bien se come en A Coruña! ¡Qué maravilla! La verdad es que deberíamos ir mucho más por ahí. Igual en verano, que haremos una gira mucho más extensa por España, volvemos y podemos investigar más sitios ahí.

Me imagino que estarás muy agradecido a tus padres y a Dios por esa voz que te han regalado...

Pues sí. La verdad es que puedes cantar mejor o peor, pero siempre se puede mejorar. Yo estoy muy agradecido a mi padre, que ya murió el pobre, y a mi madre, a mi familia y a mis amigos, que siempre me han estado apoyando, siempre. Desde pequeño. Yo empecé con seis años a cantar y llevo 40 años en los escenarios; y la verdad es que siempre he tenido el placer de contar con el apoyo de toda mi familia. Lo que siempre digo es que la vida es una noria: de repente puedes estar allí arriba y puedes tener la gran suerte de que funcione un grupo como Il Divo, que además yo combinó con mis cosas en solitario. Pero de repente estás arriba y de pronto puedes estar abajo. Por eso siempre tienes que tener los pies muy en la tierra, saber de dónde procedes y lo que tienes en cada momento. Doy gracias todos los días porque estamos bendecidos al poder estar en el escenario haciendo lo que a uno más le gusta.