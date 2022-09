‘La Voz’ se estrenó en una noche llena de emoción y con momentos mágicos

El talent musical La Voz estrenó su cuarta temporada en Antena 3 con una noche de lo más especial. Los coaches comenzaron a sumar integrantes a sus equipos y dando uso al poder del bloqueo para obtener las mejores voces.

Laura Pausini, Pablo López, Luis Fonsi y Antonio Orozco dieron el pistoletazo de salida a la nueva edición con una actuación estelar. Los cuatro artistas se han juntado en medio del escenario para demostrar su enorme complicidad cantando al unísono el tema Yo no me doy por vencido del coach puertorriqueño acompañados por una de las participantes del concurso que antes los había imprsionado a todos con una canción de Laura Pausini.

Precisamente la primera en sumar talents a su equipo fue Laura Pausini. Dani Juanico fue el primero en pisar el escenario de La Voz y obtener el primer pleno de la temporada. El menorquín ya fue concursante de La Voz Kids y ahora, ha llegado dispuesto a demostrar su enorme valía. Al piano, impresionó con una versión de Anyone de Demi Lovato. La segunda talent en sumarse al equipo de la italiana fue Ana González, una joven granadina que también se llevó un merecidísimo pleno al interpretar de corazón el tema María de la O de Marifé de Triana. Finalmente, Laura Pausini conseguía a su tercera voz tras la audición de Lara García, que logró cautivar con su interpretación del tema Jealous de Labrinth.

Antonio Orozco inauguró su equipo con un talento único. Nathalia Wojcik sorprendió a todos con su audición interpretando el tema Riptide mientras tocaba hasta cuatro instrumentos. El segundo talent en sumarse al equipo Orozco fue Álex Perea, quien conquistó al coach catalán con su versión a la guitarra del tema Sunday morning de Maroon 5. Y su tercera apuesta fue la codiciada voz de Anton Perard, que enamoró a todos con su versión en francés de Mujer contra mujer de Mecano.

CON LUIS FONSI. Dani Sánchez fue el primer talent en escoger a Luis Fonsi tras versionar el tema Are you gonna be my girl de Jet. La intervención de Alba Ed-Dunia causó un gran revuelo por su voz al interpretar En cambio no de Laura Pausini. Tras elegir el equipo de Luis Fonsi, Alba pidió a los coaches cantar el tema Yo no me doy por vencido todos juntos protagonizando un momento precioso en esta primera noche de Audiciones a ciegas.

El primero en sumarse al equipo de Pablo López fue Kike Benito con una original versión de Punto de partida de Rocío Jurado al piano. La segunda talent que consiguió el coach malagueño fue la tímida voz de Patricia Rubio con su dulce versión del tema Mares de miel de Alejandro Sanz.

Finalmente, entre los eliminados de la noche se encontraba Andreas Lutz, vocalista de O’Funk’illo, que, aunque no pudo entrar en ninguno de los equipos, emocionó a todos los coaches con su bonita historia de superación.