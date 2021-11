Las apuestas más fuertes por el decorado esta navidad en Galicia

Tras una navidad tenue y acorralada por las restricciones debidas a la pandemia de la COVID en 2020, las ciudades y los pueblos gallegos vuelven en esta campaña más fuertes que nunca. Con su puesta a punto y unos decorados navideños que, protagonizados por las ya famosas luces que Vigo puso de moda, levantarán el ánimo de quien vaya a visitarlas y disfrutar de su entorno acogedor. Por ello en este artículo mencionaremos una serie de lugares emblemáticos que serán de gran agrado para los visitantes.

El primer lugar lo ocupa Vigo, donde su alcalde Abel Caballero inauguró el alumbrado de este año el pasado 20 de noviembre. Según nos indican desde el consistorio olívico, el acto fue todo un éxito, reuniendo a 3.500 personas en el punto principal y juntando a más de 50.000 a lo largo de todo el territorio vigués. La ciudad cuenta con 400 altavoces que hacen sonar diferentes villancicos a lo largo del día y con un tobogán de nieve artificial como novedad respecto a otros años. Así mismo, los visitantes se podrán encontrar la noria gigante, los 11 millones de luces leds que hicieron saltar al alcalde a la fama y diferentes mercadillos por toda la ciudad. El día de la inauguración del evento, aseguraba el regidor de la ciudad que con este arranque daba por empezada la navidad en todo el planeta.

La segunda opción es Ourense, que no quiere quedarse atrás sumándose a esta moda de las luces navideñas, con el objetivo de atraer turistas y aumentar el estatus de la localidad. Su alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, se adelantó este año a su homólogo vigués iniciando el montaje del alumbrado, pero sin embargo dice que no lo pondrá en marcha hasta el 3 de diciembre, ya que según dice él mismo “distorsiona y satura el efecto de la navidad”. La iluminación contará, en especial, con una composición en la piscina termal de As Burgas que resaltará lo emblemático de la capital ourensana. Para este proyecto la concesión del trabajo ha sido encargada a la empresa andaluza Ximénez, la misma que en el caso vigués, por un presupuesto que ronda los 325.000 euros.