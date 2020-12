Las creencias limitantes afectan a tu autoestima

las creencias son ideas o pensamientos que asumimos que son 100% verdad sin que necesariamente lo sean, y que condicionan nuestra vida y muchas veces no somos conscientes de que las tenemos.

A lo largo de la vida, vamos generando creencias sobre el mundo, sobre los demás y sobre nosotros mismos.

Los mensajes que recibimos en los primeros años de vida de parte de nuestros padres, profesores, o por el entorno... nos influyen y van condicionando la forma en que pensamos sobre nosotros mismos. En esos primeros años somos fácilmente programables y los pensamientos, se graban en nuestro subconsciente.

Hoy voy a centrarme en las creencias que afectan a la valoración de uno mismo.

Quizás te has dicho alguna vez:

- No valgo...

- No puedo...

- No soy lo suficientemente buena para...

Estas creencias negativas o limitantes te van a chantajear impidiéndote avanzar hacía tus metas y terminan afectando a tu autoestima.

Es importante tener presente que lo que tú crees, tiene relación directa con lo que haces o no. Recuerda que antes de cada acción hay un pensamiento, y los pensamientos se sustentan en tus creencias.

Te voy a poner un ejemplo: imagina que tienes una entrevista de trabajo y crees que no te ajustas al perfil que buscan o que se presenta demasiada gente y es imposible que te seleccionen..., con esa serie de pensamientos y una actitud negativa o si decides en el último momento de no acudir ¿Cuál es el resultado? Que se cumple la profecía y no consigas el trabajo.

Sin embargo, si piensas que ese trabajo te interesa muchísimo y sientes que eres capaz de hacerlo y te prepararas para la entrevista. ¿Qué ocurrirá? Pues que verán en ti a una persona motivada, con una actitud positiva que, aunque en ese momento no tenga todos los conocimientos que se necesitan, tiene muchas ganas de aprender. ¿No crees que tendrías muchas posibilidades de ser seleccionada?

Cuando tu autoestima esta baja, tus creencias limitantes te ponen la zancadilla y te impiden dar los pasos necesarios para conseguir el éxito en la vida.

La buena noticia es que las creencias limitantes se pueden cambiar. Cuando te haces consciente de ellas y se trabajan, el crecimiento personal es exponencial mejorando tu autoestima en muy poco tiempo. Al mejorar la opinión que tienes de ti misma, mejora tu autoestima y aumentan las posibilidades de avanzar hacia tus metas y conseguir el éxito.

Si te sientes identificada y quieres contarme tu caso, puedes hacerlo en consulta@otiliaquireza.com, estaré encantada de ayudarte.