Las dietas bajas en carne o sin ella, ligadas a un menor riesgo de cáncer

Comer carne cinco veces o menos a la semana se asocia con un menor riesgo de cáncer en general, según un estudio publicado en la revista de acceso abierto BMC Medicine.

El investigador Cody Watling y sus colegas de la Universidad de Oxford (Reino Unido) estudiaron la relación entre la dieta y el riesgo de cáncer analizando los datos recogidos de 472.377 adultos británicos que fueron reclutados en el Biobanco del Reino Unido entre los años 2006 y 2010.

Los participantes, con edades comprendidas entre los 40 y los 70 años, informaron de la frecuencia con la que comían carne y pescado, y los investigadores calcularon la incidencia de nuevos cánceres que se desarrollaron durante un periodo medio de 11 años usando los registros sanitarios.

En sus análisis tuvieron en cuenta el estado de la diabetes y los factores sociodemográficos, socioeconómicos y de estilo de vida. 247.571 (52 %) de los participantes comían carne más de cinco veces por semana, 205.382 (44 %) de los participantes comían carne cinco o menos veces por semana, 10.696 (2 %) comían pescado pero no carne y 8.685 (2 %) eran vegetarianos o veganos. En total, 54.961 participantes (12 %) desarrollaron cáncer durante el periodo de estudio.

Los investigadores descubrieron que el riesgo general de cáncer era un 2 % menor entre los que comían carne cinco veces o menos a la semana, un 10 % menor entre los que comían pescado pero no carne, y un 14 % menor entre los vegetarianos y veganos, en comparación con los que comían carne más de cinco veces a la semana.

Al comparar la incidencia de cánceres específicos con la dieta de los participantes, los autores descubrieron que los que comían carne cinco veces o menos a la semana tenían un 9 % menos de riesgo de cáncer colorrectal, en comparación con los que comían carne más de cinco veces a la semana, informa Europa Press.

También descubrieron que el riesgo de cáncer de próstata era un 20 % menor entre los hombres que comían pescado pero no carne y un 31 % menor entre los hombres que seguían una dieta vegetariana, en comparación con los que comían carne más de cinco veces por semana.

Las mujeres posmenopáusicas que seguían una dieta vegetariana tenían un riesgo de cáncer de mama un 18 % menor que las que comían carne más de cinco veces por semana. Sin embargo, los resultados sugieren que esto se debe a que las mujeres vegetarianas tienden a tener un índice de masa corporal (IMC) más bajo que las mujeres que comen carne.

Los investigadores advierten de que la naturaleza observacional de su estudio no permite sacar conclusiones sobre una relación causal entre la dieta y el riesgo de cáncer. Además, dado que los datos dietéticos del Biobanco del Reino Unido se recogieron en un único momento, y no durante un periodo de tiempo continuo, es posible que no sean representativos de la dieta de los participantes a lo largo de su vida.

Por ello, los autores sugieren que en el futuro se investiguen las asociaciones entre las dietas que contienen poca o ninguna carne y el riesgo de cánceres individuales en poblaciones más grandes con períodos de seguimiento más largos.