“Las empresas que más e-books venden son las tecnológicas, no las editoriales”

Usted trabajaba como director comercial de una empresa de telecomunicaciones. ¿Cómo cambió de registro? ¿Tenía conocimientos del sector editorial?

Cuando en el 2010 decidí fundar Editorial Vanir, no disponía de ningún conocimiento sobre el sector editorial. Fue un auténtico reto. Muchos lo tacharon de locura y nos vaticinaban una trayectoria corta dentro del mundo de las letras, ya que estábamos en plena crisis mundial y cada día cerraban editoriales, librerías, imprentas, etc... Pero no fue así. Casi once años después, seguimos en pie y luchando por nuevos objetivos.

La razón de cambiar el sector de las telecomunicaciones por el sector editorial, fue a raíz de un libro. Lena Valenti me mostró su primer manuscrito: El libro de Jade. Era una obra tan especial, que tenía que ser publicada. Algunas editoriales la rechazaron y decidí crear una editorial para lanzarla al público. Fue un proceso muy duro, ya que el sector editorial es bastante reacio a compartir información, pero al final lo logramos. El libro se convirtió en un auténtico fenómeno internacional y cambió nuestras vidas por completo.

Lena Valenti, como dice, lo cambió todo, como dice, una escritora de muchísimo éxito y que fichó.

El primer libro de Lena fue el comienzo. Esa obra se convirtió en una saga de 11 libros que se han traducido por medio mundo y de la que hasta nos han comprado los derechos audiovisuales. A día de hoy, Lena ha escrito más de 55 obras en solo 10 años. Es algo increíble, un lujo tenerla en Editorial Vanir.

¿Cómo ha batallado para llegar adonde está?

No queda otra que aprender a base de tropiezos y de una formación continua. Tampoco existen muchos cursos que te expliquen realmente el funcionamiento de una editorial, por lo que hay que convertirse en un autodidacta y picar en muchas puertas para ir obteniendo datos que te ayuden a abarcar el conocimiento necesario.

Temática romántica, emprendimiento, influencers... Vanir va creciendo, pero cómo es capaz de captar a los grandes.

Cuando escribí la biografía de Fernando Belasteguin con prólogo de Andrés de Iniesta, vimos que, además del romántico, queríamos indagar otros géneros. Este libro nos abrió las puertas de otros. Somos personas muy sencillas, sinceras, además, siempre hemos tenido mucho seguimiento en redes sociales y en los medios de comunicación, y eso es algo que también ha generado seguridad a los posibles autores que hemos querido publicar, pero te aseguro que no es nada fácil contactar con personas tan mediáticas y convencerles de que te dejen escribir o publicar su libro. Estamos luchando con monstruos de la talla de Planeta o Penguin Random House. Por suerte tenemos algo que genera confianza y que nos ha abierto las puertas a muchas colaboraciones con personas muy conocidas.

¿Es útil el networking?

Para mí es básico. Siempre que me preguntan sobre el tema, cuento la siguiente anécdota: hace un año y medio, acudí a una charla que daban Euge Oller y Carlos Muñoz, dos de los influencers y empresarios más reconocidos en el sector del emprendimiento, con millones de seguidores en redes sociales. Al final del evento, hubo un espacio de tiempo para realizar networking y en el que los ponentes pudimos charlar. Pues bien, un año después, ya hemos publicado dos libros de Carlos Muñoz y uno de Euge Oller, además de colaborar juntos en diferentes proyectos.

Con este ejemplo te he querido plasmar lo importante que son los contactos y acudir a eventos así.

¿Hay sitio para Galicia en Vanir?

Galicia es un lugar que me apasiona, he realizado cinco veces el Camino de Santiago y la he visitado en numerosas ocasiones. También me llama mucho la atención como cuidan la cultura.

Por supuesto que Galicia dispone de un lugar en Vanir. Ya hemos publicado a tres autoras gallegas: Antiliados, Maite Mosconi y Miriam Beizana. De Antiliados hemos editados seis obras y de Maite y Miriam hemos lanzado un cuento ilustrado escrito en gallego. No me cabe la menor duda de que seguiremos colaborando con autores de esta comunidad.

Muchos agoreros dijeron que el e-book no iba a triunfar... ¿Qué me puede contar?

Yo vengo del sector del marketing, de la publicidad y tenía clarísimo que el libro electrónico funcionaría y más cuando estudié los resultados que estaban obteniendo en Estados Unidos. Fuimos de las pocas editoriales que, desde nuestros inicios, siempre apostamos también por este formato, pese a que las grandes editoriales del país auguraban que no tendría éxito. Prueba de esta poca visión que siempre ha tenido el sector editorial, es que las empresas que más libros electrónicos venden, no son las propias editoriales, sino empresas tecnológicas que supieron ver este nuevo nicho de mercado: Amazon, Google, Itunes...

¿Y el audiolibro? ¿Tiene mucha aceptación?

El audiolibro está creciendo a un ritmo increíble cada año. En España siempre vamos más rezagados, pero sin duda es uno de los formatos más interesantes y con más proyección dentro del sector editorial. Nosotros ya tenemos toda la Saga Vanir en este formato y en breve nuestra intención es que todos nuestros libros también estén disponibles en audiolibro.

¿Qué papel desempeñan las redes sociales? ¿Cómo pueden ayudar o arruinar un proyecto?

Hoy en día las redes sociales son imprescindibles. Necesitas crearte tu propia comunidad. Así podrás publicar con cualquier editorial o autopublicarte y siempre contarás con tus seguidores para poder promocionar tus obras.

Pese a que muchas editoriales lo negarán, cuando un autor les presenta un manuscrito, tan importante es que el libro sea de calidad, como el número de seguidores que el escritor dispone en redes sociales.

¿Por qué todo el mundo debería escribir su libro?

Soy de los que piensa que todos disponemos de una historia o un conocimiento que podríamos compartir con el mundo. Si no dejamos ese legado, se perderá para siempre. A nivel profesional, la autoría y la marca personal que te genera un libro, no tiene comparación.

¿Cómo pueden conseguirlo? ¿En su academia es posible? ¿Hay que arriesgarse?

Te aseguro que, si yo he podido escribir ocho libros, cualquier persona puede. Eso sí, se requiere formación. Existe la falsa creencia de que, como ya nos han enseñado a escribir en el colegio, ya podemos narrar un libro. No es así, se necesitan conocimientos y herramientas que te ayuden a no quedarte bloqueado en el proceso.

En la Vanir Academy abarcamos todos los procesos. Te enseñamos sobre todo a escribir, pero también a diseñar portadas, publicarte o autopublicarte, negociar contratos, conseguir agentes literarios, etc. Es una comunidad de escritores donde compartimos toda la información que necesita un autor para convertirse en profesional y poder vivir de la escritura.

¿Qué tipo de libros publica?

Ahora mismo en Editorial Vanir editamos novelas y biografías, pero recientemente hemos lanzado Emprenbooks, un nuevo sello literario donde tendrán cabida libros de formación e información: emprendimiento, negocios, salud, crecimiento personal, autoayuda, etc.