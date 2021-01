Las ‘friki fotos’ bajo la nieve de la borrasca ‘Filomena’

Como esto siga así, voy a tener que pedir que me pasen directamente al 2022, que este 2021 se me está antojando más rabudo de lo que esperaba. Que vale que ya es de todos sabido que cambiar la hoja del calendario no va más allá del simple gesto, y que tener una agenda en blanco con supuestas nuevas oportunidades le pirra más a los coachs que al resto de los mortales, pero oye, esa trampa mental consciente que nos ponemos con el nuevo año debería tener un efecto placebo más duradero. Trece días y la cosa pinta de pena. Más restricciones, más infectados por COVID-19, un asalto al Capitolio Trump mediante, y la borrasca Filomena cubriendo de nieve la mayor parte de la Península Ibérica, y que nada más hacer acto de presencia en el mapa de isobaras hizo olvidar a la Bella que acabábamos de pasar (y maldecir. Al menos yo).

He de decir que desde que llegó Filomena me he sentido totalmente identificada con un tweet del periodista Alberto Mancebo, corresponsal de la TVG en Portugal, para quien “Galicia e o Algarve somos a resistencia”, y ganas me han dado de colgar en mis redes el solete que hace por aquí, así como en plan desafío y de chincha-rechincha picajoso, para contrarrestar un poco esas malas lenguas que dicen (y piensan) que por esta zona siempre llueve, aunque haya que reconocer que pese a que no sea así, lo parece.

Creo que Filomena no solo ha sacado a la luz esa mala babilla mía, sino también las carencias y la mala gestión de los políticos y desde luego, la tontería de muchos con el tema nieve. Vale que las redes son lo que son; que para una vez que nieva, oye salgamos a verla, tocarla y disfrutarla, que colguemos una foto (y quien dice una dice cincuenta) con ella y en ella. Haciendo un muñeco de nieve como Miguel Ángel Muñoz, posando sin más como Jesús Vázquez, o jugando con los niños como Pilar Rubio. Incluso aprovechando el momento para publicitar marcas como María Patiño con su jersey flúor. Pero hasta ahí. ¿No?. ¿En serio hace falta ponerse en bañador para darse un baño de nieve como Amelia Bono y Santiago Segura? ¿O desnudarse como Adriana Abenia, Cecilia Gómez, Tamara Gorro y Cristina Pedroche, que además de ser la pionera se pone en bolas haciendo una llamada a la mirada interior y se queda tan ancha?.

En fin, que bueno, que vale. Pero a todos ellos que han pasado un frío que te mueres haciendo el lelo por un like, solo decir que la foto seleccionada por National Geographic como una de las mejores de Filomena en Madrid es la de una pareja besándose en mitad de la autopista vacía, inmortalizados por María de la Cruz Valdemoro, y abrigaditos a más no poder. Como debe ser.

ESTO QUE HE ESCRITO, LO HE CONTADO TAMBIÉN AYER en una sesión de café con mis amigas. Por supuesto en una terraza al sol. Cuatro no convivientes poniéndonos al día antes de que nos vuelvan a encerrar. Es lo que nos decimos siempre que quedamos, porque desde Navidad es la sensación con la que nos levantamos todos los días. Que va a ser el último café juntas de la temporada. Nunca tanta expectación despertó en mi grupo una reunión como las del comité científico de la Xunta. Con el alma en vilo andamos cada vez que se juntan para ver si hay cierre perimetral y qué normas le ponen en cada vuelta a la hostelería.

Las de ayer se veían venir.

Y por cierto, dicho sea de paso, a mi grupo de amigas les han hecho bastante más gracia que a mí los posados en la nieve. Y que me perdonen, que yo seré pavisosa pero la vena friki a ellas no se la quita nadie.