Las plataformas Twich y Discord traspasan el mundo de los ‘gamers’

Barcelona. La política también se ha asomado a Twich. La demócrata Alexandria Ocasio-Cortez se conectó en plena campaña para pedir el voto mientras jugaba a un videojuego; el partido Más Madrid tiene perfil de Twitch, aunque aún no muy activo, y el presidente francés, Emmanuel Macron, impulsó un debate online en pleno momento de protestas de los chalecos amarillos en las calles.

Los políticos buscan un público joven que no va a mítines, pero los profesores de la UOC apuntan a que lo importante no es estar presente, sino qué hacer y cómo. “Simplemente crear un canal porque los jóvenes están allí, sin más, no va a funcionar, ya que se va a interpretar como una invasión de su espacio privado.

La clave está en el interlocutor y la puesta en escena del mensaje, y que este sea de interés”, defendió Arnedo, quien considera que estas plataformas serán el “laboratorio de pruebas de un marketing político de precisión”. A.S.