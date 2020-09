“Las profesiones que manejen datos podrán verse impactadas por la IA”

¿En qué consiste la Inteligencia Artificial ? ¿Cuán rápido está evolucionando?

La IA es una disciplina dentro de la informática o la ingeniería que existe desde los años 50 y su objetivo es el desarrollo de sistemas computacionales que sean inteligentes, tomando como referencia el intelecto humano. Desde los últimos diez años se ha producido la confluencia de tres factores que impulsaron de manera exponencial el crecimiento del acercamiento basado en datos: la disponibilidad de grandes cantidades de información, la alta capacidad de computación y el desarrollo de arquitecturas de aprendizaje. Todo ello ha propiciado que hoy podamos hablarle a nuestro móvil y nos entienda, o que se desarrollen sistemas que detecten cáncer en radiografías de pulmón.

Este avance tecnológico ha comenzado a transformar el mundo laboral: ¿Dónde se aplica actualmente? y ¿cómo están siendo sus resultados?

Se dice que estamos en la cuarta revolución industrial, la cual representa una conexión muy íntima entre el mundo físico, biológico y digital. Algo sin precedentes en nuestra historia. Esta transformación está impulsada por una serie de disciplinas, entre ellas la Inteligencia Artificial, produciendo un profundo cambio social que afecta significativamente al mercado laboral. Cualquier profesión que maneje grandes cantidades de datos (texto, imágenes o vídeos, incluidos) es susceptible de ser impactada por la IA. Dicho esto, es raro que se produzca la automatización total de un puesto. Lo más probable es que esta sea parcial, delegando algunas tareas y dejándonos tiempo para poder hacer otras más sofisticadas o complejas.

¿Debe preocuparnos este progreso? ¿Se destruirán más empleos de los que se crearán?

La mayoría de los informes en este ámbito anticipan más puestos de trabajo. Concretamente un estudio del Foro Económico Mundial anunciaba hace un par de años la creación neta de millones de empleos, teniendo en cuenta los que surgirán y desaparecerán. Aun así, la naturaleza de todos estos oficios va a ser muy diferente a la de antaño, es decir, van a ser profesiones que tendrán un gran componente tecnológico, siendo necesario tener buenas habilidades digitales. Por eso es tan importante la inversión en educación y no solamente en el contexto de los profesionales, también en una reforma de la enseñanza obligatoria desde primero de Primaria, además de instruir a la ciudadanía y la clase política, porque va a ser muy difícil que tomen decisiones informadas sobre temas que desconocen.

¿Qué puestos desaparecerán próximamente? ¿Cuáles surgirán?

Es difícil hacer este tipo de predicciones. Las tareas que se automatizarán serán aquellas donde haya sistemas que cuenten con la capacidad de procesar datos no estructurados de manera instantánea. Si miramos detenidamente cada oficio podemos ver qué tipo de labores son las que se pueden programar. Por ejemplo, si tenemos coches autónomos igual no hacen falta conductores, o si existen máquinas para pagar en los supermercados quizás no necesitemos cajeras. Es más cuestión de ver las diferentes tareas y si estas son automatizables. Del mismo modo, surgirán muchas profesiones en torno al desarrollo de nuevas funcionalidades y servicios que estén enriquecidos con Inteligencia Artificial.

¿Existe alguna clave para adaptarnos a este inminente futuro?

La educación. Es fundamental que tengamos curiosidad, leyendo e informándonos sobre nuestro mundo. No estamos hablando del futuro, sino del presente. A mí me gusta mucho citar a Marie Curie en este contexto. Ella dijo “en la vida tememos aquello que desconocemos, es momento de conocer más para así temer menos”. Pienso que es verdad. Existe cierta fobia hacia los avances técnicos. Es todo como mágico al no entenderlo, pudiendo generar ciertos miedos. Mi aspiración es educar y transmitir unos mínimos conocimientos para que no tengamos ese temor y entendamos que la tecnología es una gran aliada. Esta puede ayudarnos a confrontar los grandes retos que tenemos como especie, los cuales probablemente no podríamos abordar sin su ayuda.

¿Hay algún sector que no se vaya a ver perjudicado o beneficiado?

Hay un elemento muy importante y es que los seres humanos somos una especie altamente social. Necesitamos contacto. Creo que es algo que se ha evidenciado durante la pandemia. Para nosotros es vital estar con más personas, vivir experiencias compartidas, ser comprensivos y recibir la empatía de otros. En este sentido, las profesiones que conllevan estas relaciones van a perdurar y serán siempre demandadas, sobre todo si las interacciones entre las personas están mediadas por la tecnología. De hecho, esa necesidad de mantener vínculos presenciales también podría aumentar.

¿Qué papel juega la IA en medio de la actual pandemia mundial del coronavirus? ¿Cómo puede ayudar a aquellos profesionales que combaten y gestionan esta crisis?

La Inteligencia Artificial se está implementando en tres ámbitos; el empleo de algoritmos en la búsqueda de moléculas (por ejemplo en el análisis ADN); el uso de estos para examinar pruebas, detectando y estableciendo las probabilidades de que esa persona tenga covid; y la IA junto a la ciencia de datos aplicadas a las decisiones públicas. Dentro de este último campo, estamos trabajando desde la Comisaría de la Presidencia de la Comunitat Valenciana para entender dónde estamos y hacer mejores predicciones de hacia dónde vamos y cómo puede evolucionar esta pandemia.

¿Hasta qué punto pueden evolucionar las máquinas? ¿Llegarán a reemplazarnos por completo?

Debemos trabajar en una visión que busque complementar y aumentar la inteligencia humana, frente a su sustitución. No todo desarrollo tecnológico conlleva un avance. Por ello, tenemos que luchar para que la Inteligencia Artificial sea un elemento que nos ayude a acelerar ese progreso. ¿Y qué es progreso? Para mí es la mejora en la calidad de vida de todas las personas, así como del resto de seres vivos del planeta. Estoy convencida de que gracias a la IA realmente podemos contribuir a este bienestar.

¿Cuáles son los retos que ahora debe afrontar la comunidad científica en este ámbito?

Hay muchos retos científicos y técnicos para mejorar todos estos algoritmos. Además, existen otros ámbitos que se encuentran entre la tecnología y la sociedad. En este sentido, predominan una serie de riesgos y limitaciones en los sistemas de IA que también se investigan, tales como la discriminación algorítmica, sus sesgos, la falta de transparencia o la violación computacional de la privacidad. Asimismo, otro desafío importante es (como sociedad) qué garantías y mecanismos vamos a implementar para asegurarnos que estas tecnologías, las cuales tienen gran potencial de ayudarnos, efectivamente lo hacen y no se produce un fenómeno donde haya un oligopolio de empresas que las dominen, pudiendo producir determinadas discriminaciones.