$!‘‘ Las redes sociales tienen varios métodos comunicativos, es más fácil dar a conocer tu producto y tu marca’’

Cuando acabé el ciclo superior veía que este año la cosa iba a estar parada y quería hacer algo, crear algo mío, algo propio. Buscando por internet encontré la arcilla polimérica , y he empezado crear pendientes hechos por mí con este material, quería hacer algo a nivel local y me encargo de todo, diseño, elaboración, promoción, comunicación y envíos .

¿Por qué has decidido utilizar la arcilla polimérica como materia prima para elaborar tus piezas?

De las cosas que veía en internet fue lo que más me gustó, hay arcillas de varios colores y las voy mezclando, me permite flexibilidad en mis diseños, además la diferencia con la arcilla normal es que se seca al horno. Aunque el primer día que la utilicé pensé que era un horror y se me rompía, cogiendo trucos de internet se me hizo más fácil, aprendí todo de forma autodidacta.





¿De qué forma te inspiras para realizar tus diseños?

Utilizo Pinterest como forma de inspiración e internet. Busco la inspiración en todo, por ejemplo, cuando salgo a pasear a mi perro observo lo que tengo alrededor, mezclo las cosas que me van viniendo, no cojo una temática específica. Mis diseños son únicos, no los repito, el que primero lo pide es el que se lo queda.





¿Qué objetivos tienes para la marca ‘Vargas Lemos’?

Mi idea es sacar ropa también, estoy calcetando, creando prendas para el verano: tops, vestidos, faldas... Quiero que mi proyecto siga creciendo, me apetece ir trabajando poco a poco y ver resultados, ver que progresa. A medida que vaya creciendo iré marcando mis propios objetivos, me gustaría colaborar también con alguna protectora de animales o hacer una colección cuya parte de los beneficios sean destinados al cáncer de mama, pero claro, son objetivos a largo plazo. Ahora mismo es algo informal, pero si tengo la oportunidad por supuesto que me gustaría profesionalizarlo.





¿Por qué utilizas exclusivamente una red social, en este caso Instagram, como espacio para tu negocio?

Pues decidí abrir la cuenta de Instagram exclusiva para la marca porque es la red social que más controlo y al tener en mi cuenta personal ya un número de seguidores me ha servido para remitirlos a la cuenta de ‘Vargas Lemos’. Me fue bastante bien desde que abrí la cuenta, hice un sorteo para que la gente me conociera y visitase la cuenta de la marca y participaron más de 100 personas. Para la gestión con los clientes es sencillo, me pueden hablar directamente por mensaje para realizar los pedidos y puedo enviarles fotos de algún producto en específico si lo necesitan, la verdad que para un comercio pequeño me parece muy cómodo.





¿Crees que las redes sociales pueden ser más útiles que otros medios como páginas web, buzoneo y demás métodos para la promoción de un pequeño negocio?

Yo creo que sí. Son plataformas que te ayudan a darte a conocer y dentro de las redes sociales hay muchísima gente. De otra forma tendría que ir casa por casa para promocionarme, mientras que lo que gasto con las redes sociales es mi tiempo y ya. Las redes sociales, en este caso Instagram, tiene varios métodos de comunicación, las historias, los ‘reels’, las fotos... Es más fácil dar a conocer tu producto en una red social que en una página web por ejemplo, ya de primeras es más difícil crearla a no ser que pagues a alguien y también pagar por tener un buen posicionamiento en la red, además la gente no suele entrar en páginas web que no conoce pero si es más común que lo hagan en perfiles de redes sociales.