Las relaciones abiertas y el poliamor, una realidad cada vez más presente

Las relaciones abiertas se basan en el acuerdo de ambos componentes para poder mantener relaciones íntimas con otras personas, ya sea a nivel sexual, emocional o ambos. No existe un estándar de relación abierta con reglas predefinidas, ya que en cada caso se establecen los límites que cada pareja considere oportunos. Por lo general se entiende que se trata de cualquier tipo de relación no monógama, aunque se pueden diferenciar tipos:

¿Cuáles crees que son las ventajas de estar en una relación abierta respecto a una cerrada?

Tener la libertad de en cualquier momento decidir estar con otras personas sabiendo que tu pareja no va a tener ningún problema con ello.

¿Y las desventajas?

En mi experiencia, sobre todo al principio, cuando tienes la libertad de hacerlo puedes caer en hacerlo porque sí. Incluso sin estar realmente interesada, porque confundes poder con querer. También en algunos casos se usa el poliamor o las relaciones abiertas como excusa para desentenderse de los cuidados emocionales que pueden necesitar las personas con las que decides vincularte romántica o sexualmente.

¿Qué tipo de relación crees que suele ser más sana, y por qué?

No creo que haya un prototipo de relación más sana porque al final depende de los comportamientos de las personas en ella. Sí creo que el poliamor ve las relaciones desde un punto de vista más abierto y más libre de creencias que tenemos relacionadas al amor debido a la sociedad, pero al final cada pareja es un mundo.

¿Qué lleva a alguien a salirse de los “estándares” y querer tener una relación abierta?

En muchos casos es la necesidad de no sentirse inhibido o controlado en la pareja y saber que tienes más opciones incluso si a la hora de la verdad no te interesa estar con otras personas. También creo que para algunos que no se ven capaces de estar en una relación monógama es la única opción viable para tener una relación en la que no haya engaños.

¿Qué es lo más importante para poder tener una relación abierta?

La comunicación sin duda alguna. Es muy importante tener claro cuáles son los límites dentro de tu pareja y comunicar si no estás cómoda con ellos o si quieres cambiar algo. También es muy importante para evitar malentendidos y celos.

¿Qué se puede hacer para evitar los celos y/o la inseguridad?

Aparte de la comunicación, creo que es necesario saber que los celos son naturales, e intentar reconocer de dónde nacen y qué inseguridades nos están haciendo sentir así. En mi caso siempre he sentido celos, lo reconocía, lo respetaba, y esperaba a que se me pasaran. Si tengo celos porque tengo miedo al abandono, por ejemplo, en cuanto vea que mi pareja no me abandona se me van a pasar y no van a ser más que una emoción pasajera como cualquier otra. Pero es importante no dejarse llevar por ellos ni usarlos para justificar conductas tóxicas.

¿Crees que hay gente hecha para las relaciones cerradas y gente hecha para las relaciones abiertas, o es cuestión de deconstruirse?

Hasta cierto punto sí, he conocido a gente incapaz de estar en una relación abierta o cerrada porque simplemente su manera de expresar amor, tener relaciones o intimidad, no se ajustan a una relación de un tipo u otro. Aún así, creo que en muchos casos sí depende de una deconstrucción y que se puede aprender a estar a gusto con otro tipo de relación siempre que no te sientas forzado a aceptar unas normas o límites con los que no estás de acuerdo.

¿Actualmente tendrías una relación cerrada con alguien?

Si me enamorase de una persona que necesita estar en una relación cerrada y considerase que esa relación vale la pena, sí.

¿Crees que tener una relación abierta implica querer menos o de forma distinta a tu pareja?

Para nada, simplemente el tipo de comportamientos que tienes con tu pareja no es el convencional, pero esto no tiene por qué afectar a los sentimientos, la intimidad, o la pasión que tienes con tu pareja. De hecho en algunos casos creo que puede ser incluso beneficioso, porque no estás con tu pareja siguiendo unos roles o buscando una estabilidad impuesta socialmente.