Laxeiro revive en el último trabajo musical de Rimada

Carlos Emilio Gónzalez Rimada, nació en Buenos Aires, hijo de emigrantes gallegos y catalanes, dedicó su vida a la enseñanza pero jamás dejó de lado una parte fundamental de su existencia, la música. Profundo admirador del pintor lalines, Laxeiro, ha querido reavivar su amor hacia él, siendo la obra del artista portada de su nuevo trabajo musical Cantiga para Laxeiro. El oleo de este útlimo disco fue un regalo que le hizo el pintor y tiene para Carlos Emilio un gran valor sentimental.

En 1989 presentó el LP Unha cantiga do Plata, íntegramente en gallego con el segundo nombre materno Pons, posteriormente lo hizo como Carlos Emilio Rimada. Ese LP contenía Cantiga para Laxeiro y este año, el del 25 aniversario de su muerte, ha vuelto a grabar esta canción que al pintor tanto le encantaba.

Pandemia y arte. Gónzalez Rimada expresa que “la pandemia fue una psicosis mundial trágica, muchos proyectos quedaron en nada, y con cierta estrechez de miras la mayoría de los autores estuvimos ligados al inconsciente colectivo de la sociedad”. Señala que “la guerra nos está condicionando otra vez. Los cantautores nos hacemos preguntas que tratamos de plasmar con nuestras canciones a través del espíritu crítico de cada uno. Intentamamos ver el otro lado de las cosas”.

Trayectoria. Carlos Emilio fue profesor de Instituto en tres Comunidades Autónomas, en tres idiomas diferentes. En catalán por su madre que era de Taüll (Lleida), en gallego por su padre que era de Ponteareas y en castellano su lengua natural hasta los 18 años que estuvó en Argentina. Allí fue donde conoció a Laxeiro y sobre todo a Lala - pareja de Laxeiro-, y a la que cuidó hasta el día de su fallecimiento en Vigo.

Su experiencia estuvo marcada por la cultura, el aprendizaje constante y la internacionalización.

El autor de este álbum cuenta que “la vida de los cantautores es un eterno viaje a Itaca, Homero fue más pesimista por eso me quedo con la reinterpretación de Kavafis, para mí uno de los poemas más hermosos que se han escrito acerca de la existencia humana. Bellísima carta de navegación para el pensamiento y la reflexión”.

CLásico vs ReguetÓn. El protagonista de este trabajo declara que “soy del mundo del Rock, de los cantautores, no me emociona ni siquiera cuando lo canta Rosalía que es extraordinaria. También me parece que “hay canciones pretendidamente alegres que de tan malas que son, me entristecen y otras tristes que son tan bellas que me reconfortan”