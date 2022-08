“Le pido a todo el mundo trabajar con honestidad”

Radiotelevisión Española (RTVE) anunció este lunes el nombramiento de Ramón Valles Aponte como nuevo director de su Centro Territorial de la comunidad gallega. Sustituye al que hasta ahora era director, Rafael Cid, que había sido nombrado en septiembre del año 2012.

Valles comenzó su vinculación con RTVE en el año 2000, en RNE A Coruña y Vigo, como colaborador de deportes y con el hundimiento del Prestige se incorporó a la redacción de informativos, hasta que en 2006 se marchó como corresponsal de Televisión de Galicia (TVG) a Oporto, en Portugal.

En 2007 aprobó las oposiciones de RTVE y se incorporó el año siguiente al Centro Territorial de Andalucía, en Sevilla, donde fue jefe de informativos, editor y presentador de los informativos territoriales.

En 2021 volvió a RTVE Galicia, como redactor de TVE en A Coruña, “más por razones personales que profesionales” , según indicó este lunes a EL CORREO GALLEGO.

Ahora, la presidencia de RTVE ha decidido hacer algunos cambios en centros territoriales con la intención de llevar a cabo una renovación y darle otro impulso a los centros y Valles será el encargado de tomar las riendas en Galicia.

“Como siempre que me lo ha pedido mi empresa, cuando he tenido que dar un paso al frente lo he dado. Asumo el cargo como un reto, todavía con cierto vértigo porque es un centro que no conozco tanto al pasar tantos año fuera. Los comienzos serán difíciles pero seguro que mis compañeros me lo pondrán fácil. Estoy aquí para mantener lo que se hace bien e intentar mejorar lo que se pueda mejorar”, asegura.

Valles aspira a que RTVE esté lo mejor representada posible. “Nos debemos a los oyentes y a los espectadores con el compromiso de ofrecer una información de calidad, de servicio público, independiente y plurar. En definitiva, lo que le pido a todo el mundo que trabaje con honestidad”, añade.

cambio en la dirección del país Vasco Iñaki Diez Rubio, que ha desarrollado toda su carrera profesional en RTVE desde 1985, relevará en el cargo a Antolín Lekue Iza en el centro territorial del País Vasco. Diez inició su trabajo en los Servicios Informativos del País Vasco en 1988, y fue jefe de SS.II. de RNE en Bilbao entre 1996 y el 2006, periodo informativo marcado por el terrorismo etarra, la transformación económica y cultural de la nueva Euskadi.

En 2006, fue nombrado corresponsal de Radio Nacional para Italia y Vaticano, y tuvo la oportunidad de vivir en primera persona la renuncia de un papa. En el 2014, se reincorporó a RNE en Bilbao.