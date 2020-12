Letras Galegas: Ricardo Carvalho Calero e a LIX

Don Ricardo Carvalho Calero, na súa faceta de escritor, non deixou de se achegar os máis novos desde a literatura dramática e desde a narrativa. Neste último caso é de salientar As pitas baixo a chuvia, conto escrito na súa época lucense e publicado en Bos Aires no 1952, reeditado por Embora no 2008, edición que respecta a grafía empregada polo autor na primeira edición.

Neste ano 2020, como consta no depósito legal, a editorial reeditou este conto, no que se narra con gracia e humor as diferenzas que hai entre os galos ergueitos, lanzás e maxestosos de cando o narrador era pequeno (capitáns, príncipes, arquimandritas...) cos de agora (brancos e grises) con cristas e colas curtas. Unha narrativa simbólica ao que non lle faltan costumes de antes e de agora nin pegadas autobiográficas do autor. Acompañan a narración as ilustracións, tamén simbólicas, de Alberto Toval quen salienta os personaxes animais.

