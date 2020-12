Librerías en Navidad, la resistencia al pulso de Amazon

Para las librerías, la de Navidad es "la campaña del año", pero se aventura "muy rara" la de 2020 y casi sobra exponer por qué motivos. "Hay miedo, pero los editores lanzan todas las novedades ahora; son demasiadas", cuenta a Efe Mako Valle, una de las socias de Cantón 4, una coqueta librería al pie de la alameda del Cantón de Molíns, en Ferrol.

El colorido de sus obras para público infantil, de grandes y vistosas portadas o con los diseños más llamativos, ejerce de imán desde sus ventanales.

Entre sonrisas por más que la incertidumbre reine, confiesa que están "molidos", aunque les "toca así todos los años". No es "idílico" el oficio de librero por más que se asocie a un fervor incondicional por la cultura o que los huecos que conceden sus mesas y estantes sirvan de reposada conversación para los clientes. Pese a los vaivenes por la covid-19, valora que están "contentos" por la respuesta de los visitantes desde su reapertura al final de la primavera.

Valle recuerda que el confinamiento relanzó la venta web, una válvula de escape para "no caer en unos números rojos tremendos". Para seducir con literatura, remarca la gerente de Cantón 4, las editoriales "se han puesto las pilas" con algunas "ediciones preciosas". En su terreno particular, ya que ella lidera las secciones infantil y juvenil de la tienda, cita una nueva versión de la emblemática "Ana de las Tejas Verdes" o del mismísimo "Harry Potter", aunque parezca que ya esté todo inventado a su alrededor.

"Tenemos miedo, se va a vender menos", augura, para recordar que la propia limitación de aforo es un condicionante. Sin embargo, la clientela no pierde su fidelidad y en el pequeño comercio devuelven el gesto con mimo en la atención. En el caso de Mako, incide en que suele "leer todo lo que podemos" para después saber qué despachará y en qué condiciones. "Un cuento no vale para todo el mundo", dice.

En tiempos de gigantes, véase Amazon, Valle apuesta por esquivar ese modelo y evita enfrentarlo de forma directa. A su juicio, su estrategia pasa por "aprovecharse de los autónomos para entregar sus paquetes". Además, lamenta que haya locales que se presten a ser sus "puntos receptores". "Me parece flipante, me está haciendo la competencia y no paga impuestos".

Por ello, la socia de una librería que se ha abierto hueco en Ferrol en un año de repunte del consumo de estos productos por la pandemia exhibe su táctica. Es sencilla y compleja a un tiempo, "tratar bien" y tener "un trabajo digno". Son gestos, dice Mako Valle, "está en cada uno, en el consumidor", en consumidores como lo es ella misma, otra de esas personas autónomas.

Es una batalla silenciosa en la que se opta por guiños como el cartel que insta al "consume local" de la cristalera de esa librería. La Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros asegura que la facturación del colectivo descendió un 22 % hasta el verano, menos de lo esperado ante el confinamiento. Si un 90 % de estas tiendas no pertenecen a cadenas y la mitad están en localidades de menos de 100.000 habitantes, salvar la Navidad es para ellas algo más que una frase. EFE

