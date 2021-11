Librerías, solteros, origami y mucho ‘shopping’

Pues oye, 11 de noviembre y agenda en mano, me he encontrado con que hoy es Día de las Librerías, Día del Soltero, Día Mundial de la Usabilidad, Día Mundial del Shopping y Día Mundial del Origami. Lo que viene siendo, que por excusas para celebrar, que no quede, y que de China no solo importamos sus productos, sino también algunas de sus costumbres festivas consumistas.

Yo, sin duda alguna, me apunto a la de las librerías, que es más nuestra, proclamada por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros hace diez años por la necesidad de volver a impulsar el hábito de la lectura y a las librerías como un centro promotor de la cultura. A mí, lectora voraz, me lleva a la infancia, a la ilusión de visitarlas los sábados por la mañana con mi madre como premio; a la emoción de tocarlos, hojearlos, olerlos y elegirlos para descubrir nuevos mundos y nuevas vidas. Y así, hasta hoy y ojalá para siempre, porque nada es comparable a perderte entre libros, tocar las páginas y dejar que ellos te elijan para formar parte de ti.

Aunque probablemente los que hacen a menudo origami, el arte japonés basado en el plegado de papel para crear figuras sin utilizar tijeras ni pegamento, encuentren más beneficios en esta práctica milenaria usada en la exploración espacial, en la medicina, en el diseño de objetos y piezas que se compactan y en animaciones, con tantas utilidades que sin duda se merece un día propio.

MENCIÓN APARTE SE HAN GANADO EL DÍA DEL SOLTERO Y EL DÍA MUNDIAL DEL SHOPPING, el segundo consecuencia del primero, gracias a los avispados de compañías como el gigante Alibaba Group, que viendo que la celebración de los singles marchaba viento en popa, decidieron impulsar campañas de ventas online, y que a día de hoy superan (¡sorpresa!) las del Black Friday y el Cyber Monday. Y que sí, que todos somos muy pro tiendas de barrio, pequeño comercio y demás, pero a ver quién no visita hoy las webs asiáticas o no se da una vuelta el último viernes de mes por los centros comerciales. Que levante la mano.

Incluso algunas apps, como Chollómetro, la plataforma de promociones de Internet fundada por Adrián del Arco, Manuel Zabala y Miguel Nogales, ha lanzado una landing para colgar los chollos del día, lo que da buena cuenta del creciente interés que está teniendo esta fecha a la que ya han prestado su imagen rostros muy conocidos como los de la actriz Nicole Kidman, el futbolista David Beckham o la tenista Maria Sharapova, por poner un ejemplo.

Lo que seguro que tiene menos seguimiento, al menos por lo de ahora y como tal, es el Día del Soltero, una fiesta promovida por unos estudiantes de la Universidad de Nankín en 1993 para reivindicar el orgullo de no tener pareja. Y digo yo, que en una sociedad donde el matrimonio es tan importante, poder rebajar también un poquito el estrés de tener que buscar novia para casarse y formar una familia. O pegarse una buena fiesta antes de tener que dar ese paso, que también puede ser.

EL CASO ES QUE AQUÍ SE EXHIBEN MUCHO LAS PAREJAS, LOS NOVIAZGOS Y DEMÁS, , siempre felices en el mundo redes happy yuppi, y poco se reivindica la felicidad de ser single por decisión propia, que como bien apuntaba Ana Milán, no significa estar sola ni mucho menos, Así que además de visitar librerías, hacer una grulla de papel en símbolo de paz y bucear un rato por Aliexpress, digo yo que también podremos tomarnos un cóctel o un vino a la salud de todos los que decidan no ser la media naranja ni ninguna otra media fruta de nadie.