Literatura infantil e xuvenil · Elos de Lectura

Andrea Maceiras (A Coruña, 1987), licenciada en Filoloxía galega e hispánica, iníciase no ámbito da Literatura Infantil e Xuvenil con Proxecto Bolboreta (2008), obra gañadora do Certame de Micronovela de Soutomaior (2007). Posteriormente a autora acada recoñecementos como o Premio Meiga Moira con Violeta Tamurana (2010) e continúa publicando extraordinarias obras como Nubes de Evolución (2013), coa que gaña o Premio Fervenzas Literarias (2014), ou Cando volverás golfiño (2014). Con Europa Express (2015) recibe o Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil e coas súas últimas obras O que sei do silencio (2018) e Conta nove estrelas (2019), – esta última gañadora do Premio Lazarillo–, pon o selo a unha impecable e excelente traxectoria literaria da cal esta presente obra, A folla azul, consegue o Premio Merlín no ano 2020 e publícase por Edicións Xerais no presente 2021.

A folla azul preséntanos á protagonista Husu Aké. Ela non só pertence a unha tribo da Amazonia, tamén é “habitante do mundo verde” e filla da Nai Terra. A autora desta cautivadora historia trasládanos á serenidade da tribo Tacaré e ao seu estilo de vida pacífico e en contacto coa natureza e cos seres vivos que a habitan. A avoa Arumi proporciónalle a Husu as ferramentas indispensables para unha viaxe que o cambiará todo. Así, esta nena guerreira asume a enorme responsabilidade de salvar a súa cultura, a súa xente e a Nai Terra. Para isto, debe atopar “a folla azul”. Emprende un camiño cheo de aventuras nas que Husu nos ensina a importancia de ter oshoshoro e de que este sexa preservado pola sociedade, especialmente polos Kuben.

A descrición da natureza, dos seres vivos que a habitan, pero tamén da cultura tribal e das súas crenzas ofrece unha porta ao debate ecoloxista dunha forma moi coidada e tenra na que ecoan algunhas resonancias poscoloniais. Os detalles vivos e cheos de cor, que este relato presenta, compleméntanse coas magníficas ilustracións de Sonia García, quen se encarga de darlle luz á vexetación do Amazonas, así como aos diferentes animais que acompañan a Husu na súa viaxe como son os paxaros, monos titís, serpes, xaguares, tartarugas, delfíns rosados, aguias e moitos outros. En definitiva, unha lectura moi rica e chea de matices, orientada ao lectorado xuvenil, que procura concienciar sobre a importancia de crear un planeta máis sostible e de coidar a natureza.

