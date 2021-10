Literatura infantil e xuvenil . Elos de Lectura

inés mosquera

Xosé A. Perozo (Llerena, 1951) é un xornalista, editor e escritor que leva moitos anos residindo en Galicia. Logo de ter realizado diversas angueiras relacionadas co xornalismo e a edición, agora dedícase en exclusividade á escritura de libros, ademais de presidir a OEPLI. E así é que estamos ante un grande prolífico escritor en galego e castelán para lectorado infantil, xuvenil e adulto, que ten no seu haber galardóns como o Premio Blanco Amor de Novela Longa e o Premio de Novelas por Entregas de La Voz de Galicia.

Xa previamente publicara na colección Árbore da Editorial Galaxia O enigma de Embívicus e agora sae do prelo nesta mesma colección O libro das avoas, poemario acompañado das ilustracións de María Lires (A Coruña, 1973), que está destinado a lectorado a partir dos oito anos.

Conforman este exemplar vinte e oito composicións poéticas, que se funden con fermosas ilustracións en tonalidades ocres, evocadoras dunha sorte de bela nostalxia. A obra versa sobre as avoas; en palabras do propio autor, está “escrito para as avoas, / que gustan de ler historias / a netas de gran memoria, / a netos moi estudosos / e aos serios gatos e gatas / que cheiran, miran e calan”.

Perozo, valéndose dos recursos formais e estéticos propios do xénero poético, fala sobre Luisina, Sarela, Merchi, Rosa, Carmela, Sabela, Camila, María, Serafina, Ximena e Carme. Todas elas teñen en común o feito de ser avoas, mais cada unha é tan diferente da outra que todas merecen ter cabida neste poemario. Ora ben, tamén están presentes aquelas avoas que non son avoas, que non teñen fillos, netos nin mascotas. Son moitas as características comúns e non comúns asociadas ás avoas amentadas nesta obra. Temos exemplos no poema Mestra, que alude á súa vivencial sabedoría, ou en Un paraugas, onde se pon de manifesto a súa xenerosidade. Por outra banda, preséntannos personaxes máis afastadas do clixé da avoa tradicional, caso de Camila, a avoa artista.

Máis aló de describir tipos de avoas e as súas características, Perozo aborda temáticas como a emigración, a soidade e a desmemoria. Sobre este último tema, o poema As palabras ofrece uns elocuentes versos: “María fala coa lúa / sen levantar da cadeira, / sentada xunto da fiestra, / porque hai tempo que perdeu / as palabras que di a lúa.”.

Recomendamos este fermoso volume que nos permite apreciar que “cando temos unha avoa / temos un rico tesouro. / E se temos dúas avoas / temos un castelo de ouro”.

