Lo único que pido es que me vacunen

1 Malos tiempos Sí, malos tiempos, pero no para la lírica, que diría Golpes Bajos, sino para Nadia Calviño y la economía española, a la que la pandemia no le permite iniciar ese repunte tantas veces anunciado desde el Gobierno.

2 Rectificar no es de sabios En este caso no se le puede aplicar al Gobierno aquello de rectificar es de sabios, ya que el Ejecutivo ha reconocido que no alcanzará el crecimiento augurado para este año después de que varios organismos ya vieran que nos íbamos a quedar cortos.

3 Gira de Sánchez Y mientras no somos capaces de levantar el vuelo, tenemos al presidente Pedro Sánchez de viaje internacional por Senegal y Angola saltándose toda cuarentena, algo que se justificaría con la urgencia de alcanzar o mejorar acuerdos o negocios con ambos países africanos, que sinceramente yo dudo mucho que sea lo más perentorio ahora.

4 Madrid ¿Y qué me dicen de la campaña de Madrid? Ya ven que el debate llega a implicar a extrema izquierda y extrema derecha con un fuerte aderezo de violencia.

5 Injustificable Lo que me pareció lamentable fue que los políticos de la izquierda no censuraran las agresiones durante el mitin de Vox y en el caso del PSOE Ángel Gabilondo mantuviera una posición equidistante, algo que me sorprende en una persona de su talla.