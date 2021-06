López Silva y Romaní ganan los Premios de la Crítica en narrativa y poesía en gallego

Santiago. O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, e o presidente da Asociación Galega de Editoras, Henrique Alvarellos, veñen de asinar un convenio de colaboración a través do que a Xunta comprométese a apoiar a proxección nacional e internacional do sector editorial.

En concreto, a través deste acordo, o departamento de Cultura contribúe á participación das editoras en dúas das citas máis importantes do sector: a Feira Liber, en Madrid, e a do Libro de Frankfurt, eventos fundamentais para dar a coñecer o traballo das empresas galegas fóra da nosa comunidade.

Así mesmo, xa dentro do noso territorio, apóiase a participación de AGE na Feira das Industrias Culturais de Galicia (Culturgal), cun posto propio, e a celebración do simposio O libro e a lectura 2021. É das actividades culturais máis importantes das que celebra o sector en Galicia, tanto polo público profesional inscrito como pola categoría dos relatores, moitos deles do ámbito internacional, que participaron nas 17 edicións realizadas.

O convenio contempla tamén a participación da Asociación Galega de Editoras en diferentes xornadas e encontros profesionais organizados pola Federación de gremios de Editores de España.

Esta colaboración enmárcase no firme compromiso do Goberno galego co sector das letras, que se reflicte nas diferentes iniciativas que se impulsan desde a Consellería de Cultura, como as medidas específicas para o libro incluídas no Plan de reactivación aprobado pola administración autonómica, cunha decena de medidas.

Destacan iniciativas como o apoio a certames literarios e novas publicacións, as liñas de axudas para dinamizar o sector como a dotación de novidades editoriais en galego para bibliotecas e axencias de lectura, as axudas aos gastos de edición, distribución e comercialización e subvencións para o libro galego, dirixidas á tradución, e axudas para a mellora das coleccións bibliográficas e axencias de lectura.

A elas se engaden iniciativas como o impulso ao labor nas bibliotecas escolares para fomentar a lectura. ecg