Los ganadores de la 93 edición de los Óscar

Nomadland fue la película más premiada de la 93 edición de los Óscar, con tres galardones: mejor cinta, mejor dirección (Chloé Zhao) y mejor actriz (Frances McDormand), mientras que Anthony Hopkins se llevó el de mejor actor por El padre.

La madre del blues, El padre, Sound of Metal, Soul, Mank y Judas y el mesías negro, se llevaron dos estatuillas cada una.

Esta es la lista completa de los galardones:

MEJOR PELÍCULA

Nomadland

MEJOR DIRECTOR

Chloé Zhao (Nomadland).

MEJOR ACTOR

Anthony Hopkins (El padre).

MEJOR ACTRIZ

Frances McDormand (Nomadland).

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Daniel Kaluuya (Judas y el mesías negro).

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Yuh-jung Youn (Minari).

MEJOR FILME DE ANIMACIÓN

Soul.

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Christopher Hampton y Florian Zeller, por El padre.

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Emerald Fennell, por Una joven prometedora.

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Otra ronda (Dinamarca).

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Fight for You (Judas y el mesías negro). Música de H.E.R. y Dernst Emile II. Letra de H.E.R. y Tiara Thomas.

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Soul (Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste).

MEJOR SONIDO

Sound of Metal (Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés y Phillip Bladh).

MEJOR VESTUARIO

Ann Roth, por La madre del blues.

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

If Anything Happens I Love You.

MEJOR CORTOMETRAJE DE ACCIÓN

Dos completos desconocidos.

MEJOR FOTOGRAFÍA

Erik Messerschmidt, por Mank.

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

Lo que el pulpo me enseñó, de Pippa Ehrlich y James Reed.

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Colette.

MEJOR MONTAJE

Mikkel E. G. Nielsen, por Sound of Metal.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson, por La madre del blues.

MEJOR PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Mank (Donald Graham Burt y Jan Pascale)

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Scott Fisher, por Tenet.