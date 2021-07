Los lucenses lamentan que no exista una playa fluvial pública digna

Lugo. Los lucenses califican de “abandono y vergüenza” los accesos al río Miño de piedras y barro en una zona como Los Robles utilizada por cientos de vecinos para darse un chapuzón y tomar el sol.

En el fondo de la cuestión está la demandada playa fluvial pública de Lugo que lleva décadas en los programas electorales, pero no se hace realidad. Municipios más pequeños como O Corgo, Monterroso o Láncara sí que gozan de este servicio.

Los accesos en los Robles los hacen los propios bañistas con cantos y barro y son utilizados por cientos de personas con ciertas cualidades atléticas, porque para los mayores les está prohibido por lo dificultoso que es llegar al río.

En la orilla Chelo López no se muerde la lengua: “Que el Ayuntamiento arregle los accesos al río, esta zona lleva así desde que yo era pequeña. Considero que hay un abandono completo y una vergüenza que una ciudad como Lugo con este río no tenga una playa fluvial pública en condiciones, con arena y unos accesos dignos para todas las personas”. “En lugar de arreglar esto quieren hacer piscinas como las termas de Ourense en la zona del Pazo de Ferias”. Se queja, además, de que el catamarán no funciona.

Nicolás Pérez Alvariño afirma: “Estaría mejor que los accesos fueran estables. El otro día casi me caigo y te puedes hacer daño al subir o bajar con piedras y barro. Es un acceso natural embarrado”.

Los lucenses toman el sol en los prados con la hierba recién cortada. La situación, según algunos vecinos, la califican de “propia de la época cavernícola y las pinturas rupestres”. En Lugo sí hay un área fluvial pero es privada, el Club Fluvial, pero es privada, goza de prestigio y tiene 15.000 socios. froilán varela