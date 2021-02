Los mayores problemas psicológicos de la sociedad

Depresión

Existen grados de este trastorno depresivo: agudo, grave o mayor. A medida que empeora, imposibilita al individuo impidiéndole desenvolverse en un ambiente social con normalidad. Estos episodios pueden darse en diferentes dosis a lo largo de su vida, y de diferentes formas:

Distímico: Periodo de larga duración (+2 años). No incapacitan completamente, pero tampoco permiten desarrollar una vida normal.

Psicótica: Síntomas de psicosis en las que no hay conexión con la realidad, suele alucinar o delirar.

Postparto: Recurrente en mujeres han dado a luz y se manifiesta por lo general al primer mes.

Afectivo-estacional: Aparece durante el invierno, o para ser más específicos, en los meses de noviembre/diciembre. Lo regular es que ocurra por nostalgia acumulada.

¿Qué siente una persona deprimida?

Tristeza y vacío permanente. En algunos casos, acompañado de desesperanza y pesimismo. Se tornan distantes cuando la tristeza aparece sin ser llamada. Así mismo, pierden interés en cosas que antes les apasionaba y ahora no representan una actividad deseable.

En el aspecto laboral no logran concentrarse al 100%, recordar lo que se les es encomendado o les es difícil tomar decisiones. Tras estos problemas, muchos deciden no levantarse de la cama.

Ansiedad

Nuestro cuerpo cuenta con un sistema noradrenérgico que se encarga de adaptarnos a las exigencias de nuestro medio. Sin embargo, este podría no actuar y enviar señales excesivas. Logrando así un ataque de ansiedad.

Esta sensación viene acompañada de taquicardia y falta de aire. No sería anormal estando atrapado en un ascensor, pero sí es de pensarlo si ocurre durante tus horas laborales de forma continua.

Diversas causas podrían atraer estos problemas. A nivel físico la falta de vitaminas o el desbalance hormonal son factores comunes. Por otro lado, se acompaña de un trastorno obsesivo o un problema de estrés no tratado.

La angustia continua e inquietud son obstáculos que dificultan el día.

Baja autoestima

La autoestima es la percepción que se tiene de sí mismo. Preguntarte ‘¿quién soy yo?’ trae dos respuestas que podrían alentarte a atreverte o no, a algo bueno para ti. Al negárnoslo, esto podría ser señal de autoestima baja.

Estos sentimientos y/o pensamientos se pueden detectar fácil. Veamos 5 ejemplos:

1. Creen que carecen de importancia para una o más personas.

2. Dependencia: Búsqueda constante de alguien que los lidere o hablen por ellos.

3. No, no y no: Les cuesta reconocer cuando se equivocan.

4. No les gusta ser criticados.

5. Evitan riesgos y buenas oportunidades por indisposición: ‘no puedo’

Como ves, colocan la piedra en su camino.

Insomnio

Dormir es una de las actividades más importantes del día, y si no descansamos, no tendremos la energía para alcanzar otras metas. Pero, ¿qué pasa si no logramos dormir durante varios días? Acá se viene un problema enorme.

Si no reparamos nuestras células y no relajamos músculos, será un desgaste desde el día 1. A la larga, no conciliar el sueño desencadenaría otros problemas psicológicos. Si no es tratado, tu calidad de vida desmejora físicamente

El insomnio crónico genera dolores de cabeza, irritabilidad y problemas de concentración. Conllevaría a accidentes de tráfico, mal rendimiento académico/laboral, o discusiones con tu familia.

Y sí, por no prestar atención hasta se te puede quemar la comida.

Estrés

Este podría reconocerse como un problema universal. Una respuesta natural de nuestro cuerpo ante situaciones difíciles. Momentos de peligro, incomodidad o angustia ocasionan el estrés de manera activa.

En términos psiquiátricos, hablaríamos de que el hipotálamo y la hipófisis se comunican a través de neurotransmisores activando así la adrenalina (...). El viaje es largo, y aun así actúa de inmediato. Lo sabemos porque en algún momento lo experimentamos.

Si no lo manejamos estaremos propensos a una situación peor. Tal como infartos, arterioesclerosis, hipertensión arterial, ACVs e incluso el cáncer.

Ante cualquier situación, respira profundo.