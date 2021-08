Los vinos de la Ribeira Sacra, el mejor escaparate del territorio

La Ribeira Sacra se encuentra de moda. Sus paisajes indescriptibles unidos a su cuidada y sobresaliente viticultura hacen de este territorio un lugar único en el mundo. A lo largo de los tiempos, ambas actividades han convivido de manera harmónica y han generado una simbiosis que no para de recoger frutos: cada año hay más visitantes y más empresarios con ganas de emprender.

Candidato a ser declarado como Patrimonio de la Humanidad, posee, entre sus amplios puntos de interés, una viticultura histórica y de primer nivel. Los vinos de esta zona siempre han sido su mejor escaparate fuera del país y los bodegueros una pieza fundamental para conservar la riqueza del paisaje. Por ello, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de la Ribeira Sacra, encabezado por José Manuel Rodríguez, posee una gran importancia para esta área que comprende las provincias de Lugo y Ourense.

Dado su papel principal, con una producción media de unos seis millones de quilogramos al año, las 96 bodegas que conforman la DO esperan recuperar en este 2021 las cifras habituales, luego de un 2020 marcado por el confinamiento. Con todo, apunta el máximo exponente del ente, que está resultando un año atípico en cuanto a la meteorología. “Dependemos mucho del tiempo y este no está acompañando. No acabamos de tener las condiciones típicas del verano y los hongos están molestando a las vides, por lo que tenemos que estar muy pendientes por los tratamientos”, analiza.

Pese a esta circunstancia, confían en aprovechar al máximo la campaña para que los amantes de estos caldos puedan seguir disfrutando de ellos. “Según el prestigioso Informe Nielsen, nueve de cada diez personas que prueban los vinos de nuestra Denominación de Origen los siguen bebiendo, lo que demuestra que gusta a la gente”, destaca.

El microclima que se genera entre las laderas, con unas condiciones pseudo-mediterráneas, consigue una tipología de vinos muy diferente a otras, de las que su versatilidad, señala, es su principal virtud, puesto que “encaja muy bien con cualquier tipo de plato, dándose la circunstancia de que se puede disfrutar de toda una comida, de principio a fin, con él”. De facto, amplía, resulta un gran acompañante, ya que deja que el protagonista sea la comida.

Dado su enorme éxito, en la actualidad, ya está presente en más de treinta países. Su facilidad para la exportación, debido a que es sencillo de conservar, junto con sus grandes cualidades, hace que ya se encuentre en los restaurantes de diferentes países de Europa, Norteamérica, Asia e incluso África.

El trabajo de la DO, en la cual predominan, como antítesis a las Rías Baixas, los vinos tintos (93 %) y jóvenes (95 %), viene acompañado de una importante tradición, la llamada “viticultura heroica”, que no hace más que darle aún más valor al producto. Los viñedos en las laderas de los ríos son icono de la Ribeira Sacra, pero, como remarca José Manuel Rodríguez, este esfuerzo no tendría sentido si no viniera acompañado de la rentabilidad para las empresas.

“Lo que mantiene la tradición es una cuestión de rentabilidad, porque para lograr un volumen elevado de producción como el que tenemos es muy necesaria. Afortunadamente, en la Ribeira Sacra se fue manteniendo esa capacidad, como se demuestra que cada vez invierten más empresarios aquí”, confiesa el presidente de la organización que agrupa a las bodegas locales.

Este amplio interés por la cultura vitivinícola de la zona puede disfrutar con una nueva herramienta si finalmente el territorio recibe el reconocimiento internacional por su patrimonio, ya que la capacidad del turismo está generando multitud de puestos de trabajo. “Todo aquello que incida en dar a conocer esta tierra y que muestre la dificultad de cultivar estas vides, ayuda a vender más y mejor nuestro vino”, concluye. Por esta razón, han creado un Consorcio en el que se potencian proyectos en los que el vino y la promoción turística van de la mano.