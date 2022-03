Luz Casal: “Yo opté por tener discos y no hijos; puede sonar frívolo, pero no”

Madrid. Ni más dinero, ni coches ni mejor ropa. Luz Casal siempre tuvo claro que para ella la música era una necesidad vital, (“me comunico mejor con la palabra cantada que hablada”, dice), de ahí que en estos 40 años de carrera haya luchado por crecer en un medio que no siempre se lo pone fácil a las mujeres.

“Yo opté por tener discos y no hijos; puede sonar frívolo, pero es así”, afirma a Efe a cuenta de otra música destacada, Florence Welch (Florence + The Machine), que en su último sencillo denuncia las dificultades añadidas que para las artistas femeninas conlleva tener familia, algo que ratifica la gallega de Boimorto (A Coruña): “Sí, para eso los hombres lo tienen más fácil que nosotras, aunque muchas logran compaginarlo”, informa Efe.

La conversación llega a cuenta de su participación este verano en el Universal Music Festival del Teatro Real de Madrid, en cuya presentación fue ensalzada como figura nacional y por su labor como mujer solista para derribar prejuicios y barreras.

“No me miro al espejo y me digo: ‘Hay que ver, lo importante que eres’. No tengo ese carácter engreído”, afirma quien atribuye sus méritos a las “circunstancias” del momento en el que arrancó su carrera tras convencer a sus padres de mudarse a Madrid para seguir sus sueños, primero como corista de artistas como Juan Pardo o Leño, hasta la publicación de su primer álbum, Luz (1982).

En ese sentido, explica: “Si hubiese empezado ahora, habría hecho lo mismo. Yo me considero una mujer con ideas y objetivos bastante claros desde mi adolescencia y lo que he hecho es seguir esa necesidad hasta que los he conseguido, sin parar, de forma que todo lo que ha interferido, lo he salvado como he podido”. Javier Herrero