Magüi, cantante gallega de la ‘girl band’ de moda: Ginebras

“Fue increíble. Volver a mi ciudad, A Coruña y ver de nuevo a todos mis amigos durante un concierto donde pudimos ver a la gente bailar... ha sido lo mejor de este 2021. Después de año y medio viendo a la gente sentada en los conciertos... ¡te puedes imaginar la ilusión que nos hace!”.

Así de emocionada habla, Magüi Berto, cantante de Ginebras, girl band de moda, cuya emergente carrera punk pop quedó frenada por la Covid, palo tras el que siguen adelante, como hacemos todos (o casi; no cesa el llanto por quienes ya no están).

Vienen de actuar en la sala Inn Club, cerca del puerto de A Coruña, la ciudad de esta mujer veinteañera que forma Ginebras junto a Juls, Raquel y Sandra.

“Mis padres siempre fueron bastante nómadas, vivimos en muchas casas y viví unos años en Madrid. Aparte, casi toda mi familia está allí así que eso y el culo inquieto que soy me llevaron a la capital. Mantengo lazos con Galicia pero realmente mi familia es de fuera y la única gallega verdadera soy yo, porque nací allí. Pero me une mi familia, mis amigos y todo lo que construí ahí, que me ha hecho ser hoy quien soy. Y como Sandra es de Alicante, queremos hacer una canción mezclando valenciano y gallego pero aún no ha caído, tiempo al tiempo”, advierte.

Su música es parte de una hornada de pop fresco a mares donde están La La Love You o Carolina Durante, entre otras bandas que, si España fuera un país europeo normal, saldrían en la televisión pública.

Por cierto, imaginemos: Toc toc, llama a la puerta el ministro de Cultura, Miquel Iceta y le pregunta a Magüi: ¿qué podemos hacer por ayudar a la música?

Y así contesta ella.

“El Gobierno puede fomentar eventos, ya sean conciertos u otras cosas que nos puedan acercar a la música; dar las ayudas necesarias e invertir más en cultura en general. Podrían darle a la música el recibimiento y la importancia que tiene, que realmente es de salvavidas y de mejorar la vida de la gente”.

Aunque Ginebras son un grupo indie, de esos que aunque pueda andar sobrado de talento va justo de medios, ya saben lo que es agotar las entradas en salas de aforo medio,

Entre su repertorio sobresale una vitalista versión de Con altura, hit de Rosalía, cover que suma ya un millón de visualizaciones en Youtube, una revisión usada en el spot de Netflix para lanzar la serie Sky Rojo.



ADMIRACIÓN POR CIERTAS VOCES. Los temas propios de Ginebras, son ejemplo de lo hermoso que es un estribillo fácil y vida ligera con frases de exhaltación juvenil como: “Ya dormiré cuando me muera”, del tema La típica canción y título de su primer disco largo, que se reedita en noviembre en vinilo o... “Es lícito sentir placer por cosas que odias y reconoces que están bien” (de Crystal Fighters).

Hoy, tienen por delante quince conciertos, ninguno, por ahora, en Galicia pero volverán. Seguro.

“De momento, vamos a seguir tocando todo lo posible al tiempo que seguimos escribiendo canciones y preparando nuestro segundo disco”, indica Magüi, cuyo desparpajo vocal sintoniza con Aerolíneas Federales, aunque la vocalista, obligada en esta entrevista a dar solo dos referencias, cita otras voces.

“De ayer me voy a quedar con Freddie Mercury o Janis Joplin, y de ahora mismo te diría Billie Eilish, que tiene una voz que podría escuchar eternamente, la verdad. Pero es muy difícil elegir...”, concluye desde la mitad de la escalera, ahí donde late su sangre gallega, la de quien sube o baja, todo... depende, que diría el añorado Pau Donés.