Marcado selo ourensán na gala que inaugurará a 25 edición do OUFF

Ourense. Cada ano, a gala de inauguración marca o punto de saída oficial para o Festival de Cine de Ourense. A pesar das circunstancias actuais e da necesaria redución de aforo, o acto contará con numerosos detalles que o farán inesquecible.

Ourense será o protagonista absoluto deste evento. Comezando pola presentadora, unha habitual do OUFF, Ledicia Sola. A actriz ourensá, gañadora dun Premio Mestre Mateo, será a encargada de dirixir unha gala atípica e faráo vestida, como non podía ser doutro xeito, de Adolfo Domínguez. O modisto será outro dos grandes protagonistas da noite, xa que para el é a Calpurnia Especial 25 anos. Na primeira edición do Festival de Cine de Ourense, no ano 96, unha película titulada La moños foi a primeira en proxectarse na historia do festival. O seu produtor, Adolfo Domínguez. Agora, 25 anos despois, péchase o círculo con este galardón en homenaxe a un deseñador apaixonado polo cinema e que levou o nome de Ourense por todo o mundo.

O outro premio que se entregará mañá será o galardón para Dani de la Torre. O director monfortino recibirá o Premio Ourense “pola polivalencia e transversalidade da súa traxectoria profesional e estar considerado un dos novos valores xa consolidados no actual panorama audiovisual español”.

Na parte de cine, Olvido y León de Xavier Bermúdez terá a súa premiere mundial nesta gala. A outra estrea da que se poderá gozar na inauguración será a da curta Amanezca. Dirixida pola actriz Lucía Álvarez é a primeira peza do audiovisual español na que o equipo técnico está plenamente integrado por mulleres.

CON FRANCIA. Os festivais de cine de Ourense e Angouleme (Francia) irmándase para levar a cabo iniciativas conxuntas no ámbito cinematográfico.

Así o acordaron onte, no Pazo Provincial, o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar e o actor José García -premio Calpurnia de Honra Internacional en 2019-, en representación do certame francés. O compromiso permitirá que na vindeira edición do OUFF se exhiba un ciclo especial dedicado ao cinema francés, ademais doutras colaboracións.

O acordo chega logo do compromiso amosado por José García co Festival de Cine de Ourense na edición pasada para abrir novas vías de internacionalización no país galo e fomentar o intercambio de proxectos entre ámbolos dous países.

Baltar destacou logo da sinatura do convenio que é unha honra “contar nesta 25ª edición do OUFF con José García, gran embaixador do festival e un actor de recoñecido prestixio en Francia e a nivel internacional. El está un ano máis connosco, e dando rendabilidade a ese labor de promoción do OUFF, porque o convenio que hoxe asinamos supón o inicio dunha canle de colaboración cara ao futuro, que proxecta outra imaxe do Festival de Ourense no ámbito internacional, da man dun dos grandes de cinema francés”. ECG