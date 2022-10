Mariagrep se presenta como una nueva revelación con estilo propio

Mariagrep es el proyecto musical de la cantante y compositora compostelana María Gallego, de 24 años.

A principios de septiembre lanzó Detox, su nuevo EP. Este último trabajo que consigue crear un imaginario en donde la inocencia hacia un empoderamiento juvenil y el paso a una madurez frágil hace que la cantante se abra en canal con melodías llenas de romanticismos heridos. Ha contado con la producción del artista canario Carreño, además de la contribución de Ant Cosmos en la canción Modo superstar.

Sin duda es una de las revelaciones del nuevo pop estatal, en la que se recupera ciertas estéticas de los primeros 2000, mezcla de naïf con ritmos que van desde el reggaetón al punk-pop, el hyperpop o el urban de autor.

Este disco es el sucesor de Si un día, un debut que se publicó el año pasado que la colocó en varias de las playlists alternativas más importantes y en buena parte de los festivales estatales. Esta artista de Raso Estudio, no deja indiferente a nadie.

¿Cómo se define mariagrep?

Mariagrep es un proyecto que nace por sorpresa y sin pretensiones. Es algo para disfrutar, para sentir, para divertirse y para entenderse.

¿Cuándo inició tu interés por la música?

Por la música en general desde muy pequeña, siempre me encantó bailar, cantar y componer.La primera vez que hice una canción fue hace más o menos seis años. Empezó un poco como una broma y me acabó gustando.

¿Qué has querido transmitir en este nuevo proyecto llamado ‘Detox’?

Fue una forma de liberarme de todo lo que estaba sintiendo. Nació sin ninguna intención definida, pero acabó siendo un reflejo muy claro de lo que estaba pasando en el momento que lo escribí.

¿Cómo está siendo la acogida de la música nueva?

Yo me siento muy apoyada y respaldada. Me está escribiendo mucha gente desconocida diciéndome que me acaban de descubrir, que les gusta mucho lo que hago, así que estoy muy contenta por la respuesta general.

¿Qué esperas que sienta la gente cuando escuche tus canciones?

Cuando escribo pienso más en cómo me siento yo. Lo que la gente sienta después es la consecuencia, prefiero observar la reacción antes que crearme expectativas.

¿Tus temas curan a los demás o te curan?

Si tengo que elegir, a mí. Pero más que curarme, en la mayoría de las ocasiones hacen que me comprenda.

¿En qué te inspiras para componer?

En lo que está pasando en mi cabeza, pero sobre todo en situaciones tristes, de drama, de bucle... No me suelo inspirar en momentos felices, porque esos momentos prefiero disfrutarlos.

¿A qué canción le tienes más cariño?

En este momento dudo entre Por Eso y La Playa, pero todas mis creaciones tienen un huequito en mi corazón.

¿Qué consejo le darías a aquellas personas que están empezando en la música?

Que hagan lo que les apetezca aunque sea la cosa más rara del mundo. Que caigan en estándares sólo si es lo que buscan, pero no por intentar encajar.

¿Con quién te gustaría colaborar?

Ahora mismo me viene a la cabeza Bronquio.

¿Sueño por cumplir?

Mi único sueño en la vida es vivir tranquila y que todo el mundo a mi alrededor sea feliz. Si puedo vivir de la música hasta el día que me muera, mejor.

¿Cuál es tu ideal de felicidad?

La paz mental, la tranquilidad. Nunca pensar en el ¿y si...? Intentar poder vivir siempre en el presente.