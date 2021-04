Marián Gómez: “Debemos poner el foco y la responsabilidad única y exclusivamente en los maltratadores y no en las víctimas”

El testimonio de Rocío Carrasco, hija de la cantante Rocío Jurado, acusando de maltrato a su exmarido, volvió a dar visibilidad a una situación que viven miles de mujeres y niños en nuestro país y en el mundo. Atrás quedaron historias como la de Ana Orantes, que en 1997 denunció los malos tratos que había sufrido toda su vida a manos de su marido y que le quitara la vida días después de la entrevista. Después de aquel episodio trágico para la sociedad, se tomaron medidas legales para frenar la violencia machista. En 2004 se aprobaba la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la herramienta legal para luchar contra esta situación. Aún así, desde el año 2003 hasta el 10 de marzo de 2021, 1.083 fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.

Hablamos con Gregorio Gómez Mata de ALMA, una asociación dedicada a la lucha contra la violencia de género desde hace más de 5 años y con Marián Gómez, que habla en nombre de la Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres.

-Crees que la violencia de género tiene la visibilidad necesaria en la sociedad actual?

Marián. Aunque cada vez se habla más de violencia de género, debemos prestar atención al tratamiento que se da en las noticias, ya que en muchas ocasiones se banaliza el sufrimiento de las víctimas o se destacan los aspectos más morbosos de los crímenes machistas.

Gregorio. No, rotundamente no. Lo vemos en el caso de que ha salido Rocío Carrasco, una mujer pública, denunciando que ella ha sufrido maltrato y el resultado ha sido que 17 mujeres en estos días nos han pedido ayuda. Es decir, hace falta más visibilidad y concienciación.

-Cuáles son las herramientas que pueden ayudar a concienciar a la gente sobre este fenómeno y la detección precoz del mismo?

Marián. Desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, creemos firmemente que la educación es la mejor herramienta para prevenir y combatir la violencia de género, y para evitar que las nuevas generaciones reproduzcan modelos violentos y conductas sexistas en el contexto de las relaciones afectivo-sexuales así como en otros contextos como el laboral, de ocio, etc.

Gregorio. 3 cosas fundamentales: educación, leyes y dinero para poder ejecutar esas leyes y llevar a cabo esa educación.

-Qué opciones tienen las víctimas para pedir ayuda en nuestro país?

Marián. Nuestro teléfono gratuito y de ámbito estatal es el 900 100 009, presta atención a víctimas de lunes a viernes de 9 a 21 horas. Es la puerta de entrada a un servicio integral en’’ el que se ofrece asesoramiento social, sicológico y jurídico a las mujeres y sus hijos e hijas menores. Recordamos también el 016, que atiende a las víctimas de maltrato las 24 horas del día y se presta en 52 idiomas. El 112, 091 (Policía Nacional) y 062 (Guardia Civil), operativo para situaciones de riesgo.

Gregorio. Mi consejo es que acudan a una asociación para que les ayuden a realizar el proceso de denuncia. Lógicamente, en una situación de alto riesgo que llamen a los cuerpos y fuerzas de seguridad.

-Consideras que el auge de la extrema derecha que estamos viviendo es una amenaza para la lucha contra la violencia de género?

Marián. Por supuesto. Estos discursos de corte negacionista por parte de la extrema derecha, suponen un peligroso retroceso en la lucha por la igualdad pues tienen un importante impacto en las generaciones más jóvenes.

Gregorio. Por desgracia sí, claro que sí. Ellos dicen que no existe, pero también afirman esto por el desconocimiento y como no lo saben pues hay mucha gente que los está apoyando.

-Qué mensaje te gustaría transmitir a la sociedad sobre esta amenaza?

Marián. Nos gustaría que toda la sociedad se implicara y tomara conciencia de la dimensión de las múltiples violencias que sufren las mujeres, por el mero hecho de serlo. Debemos poner el foco y la responsabilidad única y exclusivamente en los maltratadores y no en las víctimas (por no ‘’haberse dado cuenta a tiempo’’, por no atreverse a denunciar, etc.).

Gregorio. Que dejen de juzgar a las mujeres y se preocupen por entenderlas. Que esto que les afecta a ellas, nos afecta todos por esta sociedad machista en la que vivimos.