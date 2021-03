Mayor Tom, Bowie y sus vaqueros

“Cuando era niño no existía Netflix, solo tenía a mano un vídeo Betamax, en el que mis padres me grababan los dibujos que emitían por las mañanas. Podía pasar horas viendo una de las obras maestras de la serie B, Turbo Teen, que trataba sobre un adolescente que se convertía en coche cuando se calentaba... sobran comentarios”, explica con una sonrisa Mayor Tom, alias musical de Diego Castaño, madrileño con raíces gallegas tan hondas que le late Padrón por lejos que viaje.

En efecto, Netflix no nace hasta en 1997, una empresa de alquiler de DVDs vía postal que ha acabado por reinventar (y reventar) nuestro modo de consumir televisión.

El Diego neno, entonces Menor Tom, cruza los años 80 alternando juguetes propios del siglo XX con otros de aura futurista.

“El Supercinexin era una maravilla. Gracias a este artilugio descubrí como funcionaba un celuloide y comprendí el funcionamiento de los fotogramas en una película. Solo que en este caso, la velocidad en el Cinexin dependía de la fuerza de rotación que aplicases a la manivela. Todavía lo conservo”, aclara.

En esa era también goza ante un ordenador Spectrum ligado a un gigantesco televisor Philips.

“Los pixeles eran tamaño XL”, indica sobre aquel ocio digital de palpitantes tonos verdes.

“Mi otra serie infantil favorita era Lucky Luke y su... ¡Bang Bang!”, dice Diego sobre la olvidada adaptación del cómic que encumbró al dibujante belga Morris, que tanto se burlaba del western como lo homenajeaba con la magia de sus trazos.

Y quizá un vaquero inspirase al Mayor Tom, al primero, al astronauta solitario ideado por David Bowie en Space Oddity, canción de 1969 sobre un ser perdido en el espacio, como a veces nos sentimos todos.

Al Mayor Tom, al nuestro, crecido, le vimos en Late Motiv (Movistar), en ese formato de Andreu Buenafuente convertido en el Quijote televisivo de la música en directo igual que en la radio lo fue su tío, Pepe Domingo Castaño, un tótem del dial que hoy integra el rat pack deportivo de Tiempo de Juego (COPE).

“Me encantó el respeto con el que Andreu trata a su equipo. Le admiro y tengo muy buen recuerdo de lo fácil que hizo mi paso por el programa. Sabiendo que no estoy acostumbrado a entrevistas en directo y a nivel nacional, aguantó hasta el último minuto para comunicarme en persona que me iba a entrevistar. Yo solo me había preparado para cantar. Esto propició un ambiente más relajado e improvisado durante la entrevista”, revela Diego, cuyo nuevo disco, Analógica, con el conjunto vacío (Ø) por “o”, fue grabado en parte en Abbey Road, los míticos estudios que abrigaron a los Beatles.

Hablando de british, a Diego le pirra ese Buster Keaton cruzado con un hooligan que se llama Mr. Bean, un ganso de éxito sideral con serie en los años 90, luego película y más tarde... hasta versión animada.

“De Mr. Bean me sé capítulos de memoria. En 2019 coincidí con su actor, Rowan Atkinson, en un evento británico y en el cóctel me presenté como buen fan, esperando algún chiste y me encontré con un caballero inglés muy serio. Solo quería hablar de política. Me apretó tanto la mano al presentarme que me dolió horas. Creo que fue una broma”.

Tal vez. El humor y el amor tienen meandros imprevistos.

Del hoy, Diego destaca estas series: “Black Mirror, Gambito de Dama, Chernobyl y The Crown”.

“De las de aquí me quedo con Fariña y Paquita Salas. La verdad es que soy fácil de satisfacer con los contenidos audiovisuales, me puedo tragar desde una película de Marisol hasta una serie documental”, apunta quien hace poco participó en la grabación de la sintonía de Paquita Salas (Flooxer/Netflix) .

“Coincidí con Isabel Pantoja por lo que ya me doy por satisfecho tras haber trabajado con la más grande”, dice sin que ose preguntarle si lo de más grande va por Paquita o Isabel, tonadillera que canta en esa sinto.

Sigamos. ¿Qué cabecera hubiera soñado grabar Mayor Tom?

“Me hubiese conformado con tocar el sintetizador en la sintonía de El coche fantástico o en Superdetective en Hollywood. ¡Eso sí que eran sintonías!”, concluye Diego Castaño, hijo de Fernando, sobrino de Pepe, vaqueros sui géneris e irredentos devotos del Santiaguiño do Monte.