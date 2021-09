Memorias no OUFF de Expósito, Bugallo, Lourenzo e Cejudo

O Ourense Film Festival (OUFF) foi o escenario escollido este domingo pola Fundación Aisge para presentar as biografías de catro grandes intérpretes galegos. Historia dun soño. Autobiografía, de Celso Bugallo; Na pantalla do recordo. Escenas da miña propia vida, de Xan Cejudo e publicada con carácter póstumo; Nunca é tarde, de Pirula Expósito; e Terra labrada, de Manuel Lourenzo, son as monografías que xa forman parte da colección Taller de la Memoria. Para o presidente da fundación, Emilio Gutiérrez Caba, “contan as pequenas vidas, ou as grandes vidas, de quen fixo posible tanto no cinema e o teatro”; e “veñen encher un baleiro, porque era imprescindible coñecer a xente que fóra de Galicia quizais non teñen tanto recoñecemento”. Cabe destacar que, para o actor este foi o seu primeiro acto como presidente da institución.

Bugallo, Expósito, Lourenzo e os familiares de Cejudo recibiron os primeiros exemplares nun acto no Teatro Principal de Ourense, no que tamén leron algúns fragmentos. Á presentación asistiron, ademais de Emilio Gutiérrez Caba, a delegada de Aisge en Galicia, Isabel Blanco, quen lembrou a necesidade de promocionar aos actores con iniciativas como esta. Unha idea que tamén subliñou o director do festival, Miguel Anxo Fernández, nun acto previo no Centro Cultural Marcos Valcárcel: “conservamos as imaxes (as producións audiovisuais), pero necesitamos saber tamén quen foron estas persoas”. Xa son 116 as obras publicadas polo Taller da Memoria da Fundación AISGE.