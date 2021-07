Menos gente y mucha más tranquilidad para disfrutar en Arco 2021

ARTE. La nueva normalidad llegó ayer a Arco. El primer día para público general que trajo el bullicio a la feria, pero mucho más contenido que en sus anteriores ediciones. Con el aforo reducido a la mitad, los galeristas y el público agradecieron y disfrutaron de una feria más pequeña y para algunos, mucho mejor.

El público general pudo acceder ayer a las muestras de Arco para encontrarse con las últimas propuestas del mercado del arte.

Esta feria celebra su edición más atípica despúes de un año de pandemia donde sus fechas se movieron este año del mes de febreo a julio.

Este Arco en pademia no tuvo colas, ni aglomeraciones, especialmente ayer con su apertura al público no profesional. Tampoco tuvo pasillos atascados, imagen común en otras ediciones pasadas no marcadas por la COVID 19. Además, este año asistieron la mitad de expositores que en otros años.

Ana Sigler, una joven estudiante madrileña, que suele ir todos los años no se lo quiso perder este tampoco. Agradece el formato pequeño y que no haya tanta gente: “Mejor así, se ve todo mejor, se disfruta más”.

Además, las jornadas con público general de ayer y hoy se presentan también más sosegadas. C. Sierra