Emblema del cine de acción más taquillero de Hollywood al frente de Armageddon o la saga Transformers, el director californiano Michael Bay regresa a las salas con Ambulance. Plan de huida, un thriller de atracos con el que rinde homenaje al trabajo de los sanitarios durante la pandemia. El director, que se mantiene fiel a su estilo de no dar tregua al espectador con una acción trepidante, persecuciones y explosiones, esta vez a bordo de una ambulancia conducida temerariamente por Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II, con la mexicana Eiza González (la técnica sanitaria) como rehén.

La historia, adaptación de una película original danesa, gira en torno Will Sharp (Abdul-Mateen II), un condecorado veterano que desesperado por conseguir dinero para pagar las facturas médicas de su esposa, le pide ayuda a la única persona a la que sabe que no debería recurrir: su hermano adoptivo Danny (Gyllenhaal), un carismático delincuente profesional. Este le hace una propuesta: participar en el mayor atraco a un banco de la historia de Los Ángeles, para hacerse con un espectacular botín de 32 millones de dólares. Con la vida de su esposa en juego, Will no puede decir que no.

Pero cuando todo se tuerce, los hermanos secuestran a la desesperada una ambulancia que lleva a un policía debatiéndose entre la vida y la muerte, y a la técnico de emergencias Cam Thompson (González) a bordo del vehículo. En una vertiginosa e incansable persecución, Will y Danny deberán huir de un inmenso dispositivo de fuerzas de seguridad desplegado por toda la ciudad, mantener a sus rehenes con vida y, de algún modo, tratar de no matarse mutuamente.

‘Gagarine’. El barrio de Gagarine, en la periferia de París, inaugurado como una utopía obrera en la década de los 60 por el astronauta Yuri Gagarin, fue demolido en agosto de 2019 en un estado ruinoso. Fanny Liatard y Jérémy Trouilh rinden homenaje a ese sueño en esta cinta. Rodada con la complicidad y participación de los últimos habitantes del barrio, la cinta gira en torno a un adolescente llamado Yuri que siempre quiso ser astronauta y que se atrinchera para defender con uñas y dientes el bloque de viviendas sociales donde ha vivido toda su vida. Lo que parece comenzar como otra muestra de cine social ambientado en el extrarradio parisino termina virando hacia las alturas de Encuentros en la tercera fase y Stranger Things.

‘Las aventuras de Pil’. Pil, una pequeña huérfana, vive en las calles de la ciudad de Roc-en-Brume. Con sus tres comadrejas domesticadas, sobrevive yendo a robar comida del castillo del malvado Tristain, que está usurpando el trono. Un buen día, para escapar de los guardias que la persiguen, Pil se disfraza poniéndose un vestido de princesa. A partir de entonces se embarcará en una loca y delirante búsqueda para salvar a Roland, el heredero al trono víctima de un encantamiento y transformado en un ‘gatopollo’ (mitad gato, mitad gallina). Una aventura que pondrá patas arriba a todo el reino y le enseñará a Pil que la nobleza se puede encontrar en todos nosotros. Película de animación dirigida por Julien Fourne.

‘El juego de las llaves’. Laura lleva toda la vida con Antonio, y justo cuando se empieza a plantear si realmente esa es la vida que quiere, Sergio y Siena se cruzan en sus vidas. Sergio es un excompañero de instituto y Siena su novia millennial que llega para revolucionar las vidas de todos. Laura, Raquel y Cris, íntimas amigas desde hace años convencen a sus respectivos maridos para jugar a un juego que les propone Siena: El juego de las llaves. El juego consiste en que todos ponen sus llaves en un cuenco. Al azar, cada uno escoge unas llaves, y éste debe ir a pasar la noche con el dueño o la dueña de las llaves. Ese juego les hará descubrir quién son y qué quieren realmente. La producción, que reflexiona sobre la monogamia a largo plazo y también sobre el placer, reúne a actrices y actores como Eva Ugarte, María Castro o Tamar Novas.

‘Compartimento Nº 6’. Una joven finlandesa coge un tren para viajar de Moscú a Murmansk a ver unos petroglifos. Son los años ochenta y no hay móviles. Con esa premisa, el realizado Juho Kuosmanen ha construido una película sencilla y mágica, que destila humor y humanidad y que ha sido muy bien acogida. La mayor parte del metraje se desarrolla en un tren que recorre los casi 2.000 kilómetros de distancia que separan las dos ciudades y en el que Laura, una estudiante, (Seidi Haarla) se encuentra con un minero ruso que bebe vodka sin parar, Lioja (Yury Borisov), con el que tiene que compartir el Compartimento nº 6 que da título al filme. Una historia sobre relaciones humanas, sobre seres que se encuentran y que, pese a las diferencias de clase, orígenes o personalidades, logran entenderse.

‘aline’. Sylvette y Anglomard dan la bienvenida a su decimocuarto hijo, Aline. En esta familia, donde la música suena a todas horas, Aline se interesa rápidamente por el canto. Años después, cuando un productor descubre su voz , empieza a trabajar con ella con un objetivo: convertirla en la mejor cantante del mundo. Inspirada libremente en la vida de Céline Dion.