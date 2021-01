Moita bichería con humor entre as novidades de Xerais

Edicións Xerais publicou, neste Nadal, Bichería, bestiario de Carlos López e Xan López Domínguez. Perfecta conxunción de lectura visual e textual onde, con humor e realismo, se ofrecen trazos de corenta e seis animais (humanizados e simbólicos) de estirpes moi diferentes. Vidas e aventuras dunha bichería, mesmo desde as orixes, que enchen os microrrelatos e as imaxes amplificadoras.

Entre eles e elas están: guacamaio, pingüín, grilo, gurgullo, tartaruga, toupa, vaca, esquío, mapache, oso, quenlla, couza, avestruz e león, salmón, lapas, can, verme, cabalos, balea, furón, milcempés, ra, peixes, cegoña,leopardo, serpe, troita e saltón, ostra e navalla, escribintes, espon-xa, xirafa, efémera, moucho, cangrexo, peixiño de prata, cebra, gatos, buguina,eiruga, serpe cascabel, vagalume, escaravello, lagarto, insecto pau, kiwi. É mágoa que non se incluíse un índice, pois axudaría a escolla do lectorado.

blanca.roig@usc.es