Muere Charlie Watts, la ‘roca’ de los Rolling Stones y uno de los más grandes baterías del rock

MADRID/LONDRES. EP/EFE. Charlie Watts, emblemático batería de 'The Rolling Stones', ha fallecido este martes a los 80 años de edad, según ha confirmado el publicista del músico del legendario grupo de rock en un comunicado. "Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro amado Charlie Watts. Falleció tranquilamente en un hospital de Londres hoy, rodeado de su familia", según la nota, recogida por la BBC. El grupo lamenta la pérdida de un "amado esposo, padre y abuelo" y "uno de los más grandes bateristas de su generación, y solicitamos amablemente que se respete la privacidad de su familia, miembros de la banda y amigos cercanos en este momento difícil". La noticia llega semanas después de que se anunció que Watts se perdería las fechas de la gira estadounidense de la banda para recuperarse de un procedimiento médico no especificado. Watts fue tratado previamente por cáncer de garganta en 2004. Era miembro de los Stones desde enero de 1963, cuando se unió a Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones en su incipiente grupo.

Paul McCartney

El exBeatle Paul McCartney dijo este martes que Charlie Watts fue una “roca” para los Rolling Stones y un “baterista fantástico”. “Tan triste saber que Charlie Watts, el baterista de los Stones, ha muerto. Fue un tío estupendo. Sabía que estaba enfermo, pero no sabía que lo estuviera tanto. Mucho amor a su familia”, señaló McCartney en un vídeo colgado en Twitter. El músico envió las condolencias a los Stones y dijo que la muerte de Watts supone un “fuerte golpe para ellos porque Charlie fue una roca y un baterista fantástico”. “Te quiero Charlie, siempre te quise”, añadió. El octogenario Watts, unido al grupo británico desde 1963, falleció en una clínica de Londres, donde a principios de este mes había sido sometido a una operación, de la que la familia no aportó detalles, y se vio obligado a cancelar su participación en la gira de la banda en EE.UU. EFE

Elton John

El cantante británico Elton John calificó a Charlie Watts como “el mejor batería”, y envió sus condolencias a la familia y a los “Rolling Stones”. “Un día muy triste. Charlie Watts fue el mejor batería. El más elegante de los hombres y una compañía genial”, tuiteó John. El exBeatle Ringo Starr también rindió tributo a Watts al colgar en su cuenta de Twitter una foto de los dos juntos. “Que Dios bendiga a Charlie Watts, te vamos a echar de menos. Paz y amor para la familia. Ringo”, tuiteó el ex batería de los Beatles. Robbie Robertson, ex guitarrista del grupo The Band, dijo en su cuenta de Twitter que la batería de Watts era “poderosa y única” y ayudó a “darle forma al sonido del rock & roll”. El músico Bryan Adams calificó a Watts en Twitter como “uno de los más grandes baterías de rock” y un “verdadero caballero”. EFE