Muere la actriz Conchata Ferrell, 'Berta' en la serie "Dos hombres y medio"

La actriz Conchata Ferrell, reconocida por interpretar a Berta en "Two and a Half Men" (“Dos hombres y medio” en España) ha fallecido a los 77 años en un hospital de California tras sufrir un paro cardiaco, según han señalado medios estadounidenses, que citan al representante de la artista como fuente de la información.

Según estos datos, la actriz falleció a mediodía ayer, rodeada de sus familiares más cercanos, tras sufrir un paro cardíaco a raíz de diversas complicaciones derivadas de un infarto cardíaco que sufrió en mayo de este año.

Sus compañeros en la popular serie, Charlie Seen y John Cryer, Charlie y Alan Harper en "Two and a Half Men", han despedido a Ferrell en sus cuentas de Twitter, con cariñosos mensajes.

"Un amor absoluto, una profesional consumada, una amiga genuina, una pérdida dolorosa e impactante. Berta, tu limpieza fue un poco sospechosa, pero cuidaste de la gente de manera perfecta", ha escrito Seen, acompañando el texto de varios iconos de corazones, en un guiño a su sentido del humor y su personaje en la serie.