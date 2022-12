Murió en México Modesto Seara, rector de diez universidades

Pasadas las diez de la noche (hora española) llegó a nuestra Redacción la noticia del fallecimiento en México de Modesto Seara Vázquez (Allariz, 1931), a los 91 años de edad. La noticia causó profundo dolor en la USC, institución con la que mantenía estrecho contacto. Luchador antifranquista, emigrante en Francia e Inglaterra, se licenció en Derecho en la Complutense y se doctoró en La Sorbona. Fue profesor invitado en Utah y vivió entre mormones; visitó una decena de Estados en el Oeste norteamericano, desde donde saltó a Canadá y posteriormente a varios países europeos. Luchó por los derechos de los judíos en la Unión Soviética; en los años 70 combina sus actividades académicas con intensa presencia en los medios (prensa, radio y TV). En el 76 regresa a España. Se implica en la Transición, es elegido primer secretario general del PSdG en Ourense e implanta el partido (antes desconocido) en toda Galiciza. En el 83 abandona la política y se reintegra A la vida universitaria. En el 88 alcanza su sueño dorado: crea en el norte de México una universidad local, que andando el tiempo se convirtió en el SUNEO (Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca), referente en el país. Poseía decenas de condecoraciones y otras distinciones, entre ellas el Premio Castelao en Galicia, tierra a la que siempre llevó en lo más profundo de su alma. El 24 de agosto de este año, su imagen aparecía en la portada de El Imparcial, diario de más difusión en Oaxaca, al que declaró, “creo que yo me he ganado un poco de descanso, después de 34 años al frente de este proyecto durante los cuales no he tenido vacaciones ni horarios”. Genio y figura. Así era este superhombre gallego. Descanse en paz.

ALBERTO ALDÁN