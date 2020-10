Naciones Unidas invita a la artista gallega Lula Goce por su aniversario

Vigo. Naciones Unidas cumple hoy 75 años e invitó a la artista, diseñadora y muralista gallega Lula Goce a participar en la efemérides poniendo a su disposición la fachada de la Biblioteca Real de Bélgica para que deje en ella su firma con una de sus reconocidas pinturas de gran formato.

“Esta posibilidad surgió a través de una ONG de Nueva York que se llama Street Art For Mankind, que es la que comisaria el proyecto. Esta ONG trabaja con niños y hace proyectos para dar a conocer el maltrato infantil, algunos de ellos con la ONU, y con motivo de su 75 aniversario surgió esta iniciativa”, explica a Efe la artista desde Baiona, donde tiene un estudio y a su familia, y a donde siempre regresa tras trabajar fuera.

Aunque Lula Goce es todavía muy joven, ya hay medianeras en edificios de medio mundo que llevan su firma: desde Estados Unidos a Bélgica, pasando por Alemania, México, Italia o Irlanda, pero su obra está presente también en ciudades de España como Murcia, Valencia o Barcelona, y en no pocas de su Galicia natal, informa Efe.

De todas sus obras, tal vez la más popular sea la que creó hace ahora un año en la localidad de Nueva Rochelle, en el norte de Manhattan, Nueva York, donde cubrió la fachada de un edificio de cinco pisos con el rostro de la actriz española Blanca Suárez.

Rivalizará con ella, con permiso de la pandemia, el mural que está a punto de comenzar en Bruselas.

Su ritmo de trabajo es febril, basta con ojear su cuenta de Instagram para viajar de Nigrán (Pontevedra), donde acaba de terminar un mural enorme, a Miami, Kristianstad, Burgos, Vigo, Burdeos, Viseu, Tarrasa...

"Me dicen que siempre estoy ocupada, y es cierto que tienes que sacrificar mucho de tu vida, yo tengo dos niños y mi vida se limita a mi familia y a mi trabajo", explica Lula, que señala que si no está pintando está enfrascada en bocetos, ocupada con las galerías con las que trabaja o tratando de vender obra gráfica.

Se considera una afortunada, sobre todo porque la pandemia no ha interrumpido su trabajo como sí lo ha hecho con los de otros colegas del sector artístico, sobre todo músicos, cuya situación "es terrible, sobre todo porque necesitan el contacto de las personas".

No es su caso. "La mía es una actividad que puedo realizar sola, la gente no necesita estar toda junta ni venir toda al mismo tiempo a ver mi obra. La gente viene y va, pasa por delante de ella, no es como la música o el cine. Eso es lo que ha permitido que mi trabajo siga adelante, que sea una actividad que se ha podido salvar", asegura.

Sin embargo, no se olvida de sus compañeros de profesión, artistas que no lo están pasando nada bien desde que la covid-19 ha irrumpido en nuestras vidas, y pide a instituciones y administraciones "total involucración" para ayudar al sector.

"La cultura nos ha rescatado de caer en la locura en este confinamiento. Si no es por las películas, series, música, exposiciones online... hubiese sido terrible. Ese capital cultural que tiene España hay que protegerlo y mimarlo porque es parte de la vida y hace sana mentalmente a una sociedad", expone.

"La cultura ayuda a unificar a la sociedad y a fomentar el respeto, la comprensión, la enseñanza y la educación. Es una necesidad básica, como comer y vestir. Pero es un sector súper azotado y los artistas están muy desprotegidos", cuestiona.

Ella ha tenido suerte y se alegra de que su trabajo, en un momento en el que "la gente está tan cansada y asqueada de las malas noticias", encuentre alegría en las medianeras que con su arte ella revive, como la primera que pintó en Vigo, en la zona de los astilleros, y que califica como "una experiencia súper chula".

Tanto, quizás, como la que le espera en Bruselas, donde la ONU la ha situado para poner alegría y reflexión en los muros que envuelven uno de los principales espacios de pensamiento y cultura de la capital belga. Ramón Martínez