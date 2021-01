“No mundo da arte, penso que a clave está en ter presenza constante e ser auténtico”

No seu Instagram podemos atopar todos os seus traballos, dende as súas ilustracións das que tamén vende láminas, ata toda a roupa creada e confeccionada por ela, onde atopamos sobre todo unha gran variedade en máscaras e bolsas feitas con moitas telas diferentes que dan lugar a combinacións moi estéticas e coloridas.

“Is it too late to be good?” ilustración navideña deste 2020

Cómo comezaches a introducirte no mundo do arte? e no mundo da moda e o deseño?

Dende pequena quixen ser deseñadora de moda, sempre fun unha persoa creativa e cando rematei Secundaria fixen Bacharelato artístico xa con idea de estudar deseño. Estudei na EASD Mestre Mateo en Santiago de Compostela, onde rematei fai dous anos. Os estudos non foron o esperado xa que eu buscaba un enfoque e aplique máis creativo da moda, non tanto de cara a traballar na industria do “fast fashion”, que consiste en capturar tendencias e producir roupa a un ritmo vertixinoso. Aínda así diría que aprendín un montón de cousas útiles e a mellor práctica de todas foi crear a miña primeira colección, que é no que consiste o proxecto final.

En que consistiu a túa colección?

Fiesta de la siesta é unha colección que recrea con estilo artificioso a típica festa de pixamas, na que cada estilismo está inspirado nunha personaxe do meu grupo de amigas. O estilo das prendas vai dende pixamas clásicos a pixamas infantís, e conta cun montón de mezclas e estampados divertidos, encaixes e prendas recicladas. Todas a pezas da colección están feitas a partir de prendas deterioradas ou que caeran en desuso (por exemplo, unha bata feita a partir de dous toquillas de bautizo). Conta tamén cun montón de complementos como bolsos, zapatos, xoias, almofadas, mantas, etc. Dende o principio tiven claro que quería que estivese moi ligada ao meu traballo de debuxo, polo que procurei dar vida a escenas e personaxes que creara na ilustración para esta colección.

Cando comezaches a coser?

Pois hai apenas uns meses. Tiña nocións básicas de costura, pero era algo que me gustaba máis ben pouco. Sempre que tiven que coser algo contei con axuda profesional, ata que no confinamento me animei a confeccionar uns vestidos que tiña deseñados para a miña colección e collinlle o gusto. Despois co tema das máscaras a máquina de coser converteuse na miña principal ferramenta de traballo. Agora penso que coser é moi doado pero é algo que ata que comecei a facer de cotío resultábame complicadísimo.

Tes un estilo totalmente único, quen son os teus referentes artísticos e como te inspiras?

Que complicado! Hai tantos artistas e persoas que me inspiran. Creo que o meu traballo esta moi influenciado pola estética kitsch e o movemento punk, pero tamén por un montón de artistas Drag (Juno Birch, Sasha Velour, etc) e iconas de estilo como Diana Spencer ou Dolly Parton.

Gran parte da inspiración a tomo de películas que me gustan, das que podería destacar os primeiros filmes de John Waters pola súa estética camp, retrato da indecencia e excentricidade.